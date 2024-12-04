В Самаре отреставрируют "Дом губернатора"

Управление государственной охраны объектов культурного наследия Самарской области согласовало научно-проектную документацию по реставрации памятника архитектуры федерального значения "Дом губернатора, XIX в." (ул. Фрунзе,167). Сейчас в здании располагается Самарский государственный институт культуры.

Проектом предлагается: реставрация штукатурной отделки фасадов; реставрация элементов архитектурного декора фасада; реставрация белокаменной облицовки цоколей. Также на объекте восстановят металлические ограждения балконов, заменят покрытия балконных плит, отремонтируют пожарные лестницы, вход в подвал, крышу и т.д.

Напомним, в 2020-2021 гг. в "Доме губернатора" ремонтировали внутренние помещения. На эти цели выделялось около 28 млн рублей.