Определен подрядчик, который отремонтирует "Дом губернатора" на ул. Фрунзе

Главное управление организации торгов Самарской области подвело итоги аукциона на ремонт объекта культурного наследия федерального значения - "Дома губернатора" XIX в. Подрядчиком стало ООО "Самторес-М".

"В течение десяти минут после начала проведения электронного аукциона было подано единственное предложение о цене контракта", - отмечается на сайте Госзакупок.

Компания должна завершить строительные работы на объекте не позднее 1 сентября 2021 года. На все виды работ подрядчик обязан предоставить гарантию в 36 месяцев.

Напомним, на ремонт внутренних помещений учебного корпуса №1 СГАКИ, расположенного по ул. Фрунзе/Шостаковича, 167/2, было выделено свыше 28,2 млн рублей.

В 2017 г. ООО "Самторес-М" выиграло тендер на реставрацию здания бывшей больницы Аржанова.