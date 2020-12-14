В Самаре планируют отремонтировать "Дом губернатора" на ул. Фрунзе

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Самарский государственный институт культуры объявил конкурс на поиск подрядчика, который проведет работы по сохранению объекта культурного наследия федерального значения – "Дома губернатора" ("Белого дома") XIX в.