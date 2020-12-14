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Архитектура Культура

В Самаре планируют отремонтировать "Дом губернатора" на ул. Фрунзе

САМАРА. 14 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Самарский государственный институт культуры объявил конкурс на поиск подрядчика, который проведет работы по сохранению объекта культурного наследия федерального значения – "Дома губернатора" ("Белого дома") XIX в.

На ремонт внутренних помещений учебного корпуса № 1 СГАКИ, расположенного по ул. Фрунзе/Шостаковича, д. 167/2, планируется потратить более 28,2 млн рублей. Строительные работы на объекте культурного наследия должны завершиться не позднее 1 сентября 2021 года. Согласно технической документации, подрядчик обязан предоставить гарантию не менее 36 месяцев.

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