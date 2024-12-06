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Архитектура Культура

В Самаре отремонтируют крышу на памятнике архитектуры "Дом Зарубалова"

САМАРА. 6 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самаре согласовали научно-проектную документацию по капремонту крыши памятника архитектуры "Дом Зарубалова" (ул. Ярмарочная, 16). Об этом сообщает пресс-служба УГООКН Самарской области.

Фото: УГООКН Самарской области

"Крыша здания — многоскатная, выполнена по деревянной стропильной системе с покрытием из металлических соединенных фальцами листов. По результатам обследования выявлено неудовлетворительное состояние стропил, загрязнение и отсутствие огнебиозащитной обработки деревянных конструкций, коррозия металлического покрытия кровли и элементов вентиляционной и водосточной системы", - рассказали в УГООКН.

Проектом предлагается выполнить следующие работы: демонтаж кровельного покрытия; ремонт деревянных конструкций; обработка деревянных конструкций огнебиозащитой; устройство гидроизоляции кровли; ремонт кирпичной кладки вентиляционных труб выше уровня кровли; замена кровельного покрытия, включая доборные элементы; замена водосточных труб; монтаж кровельного ограждения со снегозадержанием и т.д.

Работы по ремонту, в том числе обследованию и подготовке документации, выполняются в рамках региональной программы ремонта общего имущества многоквартирных домов, являющихся объектами культурного наследия.

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