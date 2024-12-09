Три проекта ландшафтного архитектора из Самары признали лучшими на федеральном уровне

С 25 по 29 ноября 2024 года в Москве состоялась XV национальная премия России по ландшафтной архитектуре и садово-парковому искусству. Ландшафтный архитектор из Самары, руководитель группы компаний "САДПАРАД" Евгения Руссу стала лауреатом престижного конкурса и обладателем нескольких наград.

Трижды в тройке лучших

Премия, учрежденная общероссийской общественной организацией "Ассоциация ландшафтных архитекторов России" (АЛАРОС) совместно с Союзом архитекторов России и Союзом московских архитекторов, проходит ежегодно.

В этом году темой масштабного проекта, который объединил архитекторов со всей страны, стала "Ландшафтная архитектура в современном городе". В федеральном конкурсе 25 номинаций, среди которых реализованные проекты и концепции, которые планируются к реализации, а также ландшафтные объекты разного формата и направленности. В конкурсном отборе 2024 года участвовали 150 работ. География представленных проектов впечатляет из года в год — в этот раз пространствами для их реализации стали малые и крупные территории от Москвы до Владивостока.

Проекты ландшафтного архитектора из Самары Евгении Руссу получили экспертное признание в трех номинациях:

● Номинация "Лучший реализованный объект общественного пространства площадью менее 1 гектара" — бронза у проекта, посвященного формированию природной среды общественного пространства на набережной в селе Ширяево Самарской области

● Номинация "Лучший реализованный объект комплексного благоустройства жилой среды площадью менее 1 гектара" — серебро у ЖК "Панова Tower" в Самаре

● Номинация "Лучший реализованный проект экологического, инженерного дизайна на примере промышленных территорий" — золото у проекта организации территории системообразующего предприятия ООО "Пегас-Агро".

Таким образом, экспертное жюри оценило подход самарского архитектора к комплексному благоустройству в малых форматах и к работе с промышленными площадками.

Авторы разнообразных концепций со всей страны защищали свои работы на открытых заседаниях жюри с 26 по 28 ноября. Проекты участников оценивали 9 членов экспертного жюри, среди которых были ландшафтные архитекторы, представители власти и педагоги-практики из Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Екатеринбурга, Воронежа и Минска.

Ландшафт в основе всего

Кульминацией открытого конкурса стала церемония награждения победителей, которая состоялась 29 ноября в московском Центральном доме архитектора. Юбилейная XV Национальная премия по ландшафтной архитектуре и садово-парковому искусству — важнейшее событие для всей отрасли. Тем более почетным оказался статус победителя для тех, чьи проекты участвовали во всероссийском конкурсе.

"Ландшафтная архитектура всё крепче становится на ноги, и, мне кажется, это правильно, потому что здоровые города, сады и люди бывают тогда, когда природа сохраняется", — подчеркнула президент Ассоциации ландшафтных архитекторов России (АЛАРОС) Таисия Вольфтруб.

С поздравлениями в адрес участников национальной премии выступили президент международной федерации ландшафтных архитекторов Бруно Маркес и профессор Университета Западной Австралии, президент международной организации URBIO (Городское биоразнообразие и дизайн) Мария Игнатьева.

"Участники представили совершенно разные проекты, среди которых были одиночно стоящие объекты архитектуры или ансамбль. Но именно ландшафт стал для всех них объединяющим началом", — отметил первый вице-президент Союза архитекторов России Владимир Бакеев.