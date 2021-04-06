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Архитектура Культура

Самарский элеватор и "Шанхай" не взяли под охрану

САМАРА. 6 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Управление государственной охраны объектов культурного наследия Самарской области отказалось включить в перечень выявленных ОКН пять построек в Самаре.

Фото: samaramodernism.ru

Под охрану не подпали элеватор на берегу реки Самары, жилой комплекс "Шанхай" на ул. Молодогвардейской, 207-217, Дом профсоюзов на Волжском проспекте, 19, жилые дома на ул. Галактионовской, 130 и Молодогвардейской, №№ 153 и 232.

В актах исследования зданий указывается, что все объекты соответствуют признакам закона "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации". Вместе с тем специалисты УГООКН посчитали низкой степень архитектурной и градостроительной ценности построек.

Ранее в региональное УГООКН обращалось самарское отделение ВООПИиК с заявлением о присвоении статуса памятников архитектуры пяти зданиям, построенным в 1950-1980-х годах. В их число входил и элеватор на ул. Князя Григория Засекина, 3/5.

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