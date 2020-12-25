16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Пяти значимым самарским зданиям могут присвоить статус памятников архитектуры В Самаре планируют отремонтировать "Дом губернатора" на ул. Фрунзе Виталий Стадников: "Фабрика-кухня - это контейнер любых функций" В Самаре начали реставрировать особняк Наймушина Проект реконструкции театра драмы отправили на доработку

Архитектура Культура

Пяти значимым самарским зданиям могут присвоить статус памятников архитектуры

САМАРА. 25 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 70
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Самарское отделение ВООПИиК направило в региональное УГООКН заявление о присвоении статуса памятников архитектуры пяти зданиям, построенным в 1950-1980-х годах.

Фото: samaramodernism.ru

В списке - Дом культуры "Звезда" (ул. Ново-Садовая, 106); Дворец бракосочетания (ул. Молодогвардейская, 238); ОДУ Средней Волги (ул. Полевая, 5); Дом актера (ул. Вилоновская, 24); Экспериментальный элеватор на реке Самаре (ул. Князя Григория Засекина, 3/5).

Во Всероссийском обществе охраны памятников истории и культуры считают, что эти здания имеют историко-культурную ценность и достойны включения в реестр объектов культурного наследия.

В течение трех месяцев региональное УГООКН будет изучать историко-культурную ценность объектов и примет решение.

Работа по выявлению позднесоветского наследия проводится в рамках проекта "Лица модернизма". Проект также включает установку трех информационных стендов у памятников модернизма и серию лекций для экскурсоводов и преподавателей.

На сайте проекта собраны воспоминания архитекторов и членов их семей о работе над проектами модернистских зданий и сооружений в 1950-1980-е, а также архивные материалы и фотографии объектов.

Гид потребителя

Фото на сайте

Первоочередные противоаварийные работы на Фабрике-кухне должны завершить до 20 декабря

Первоочередные противоаварийные работы на Фабрике-кухне должны завершить до 20 декабря

Областная комиссия ознакомилась с ходом реставрации Покровского собора, Иверского монастыря и старообрядческой церкви

Областная комиссия ознакомилась с ходом реставрации Покровского собора, Иверского монастыря и старообрядческой церкви

На развалинах Самарской хоральной синагоги побывала областная комиссия

На развалинах Самарской хоральной синагоги побывала областная комиссия

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3