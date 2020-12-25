Пяти значимым самарским зданиям могут присвоить статус памятников архитектуры

Самарское отделение ВООПИиК направило в региональное УГООКН заявление о присвоении статуса памятников архитектуры пяти зданиям, построенным в 1950-1980-х годах.

В списке - Дом культуры "Звезда" (ул. Ново-Садовая, 106); Дворец бракосочетания (ул. Молодогвардейская, 238); ОДУ Средней Волги (ул. Полевая, 5); Дом актера (ул. Вилоновская, 24); Экспериментальный элеватор на реке Самаре (ул. Князя Григория Засекина, 3/5).

Во Всероссийском обществе охраны памятников истории и культуры считают, что эти здания имеют историко-культурную ценность и достойны включения в реестр объектов культурного наследия.

В течение трех месяцев региональное УГООКН будет изучать историко-культурную ценность объектов и примет решение.

Работа по выявлению позднесоветского наследия проводится в рамках проекта "Лица модернизма". Проект также включает установку трех информационных стендов у памятников модернизма и серию лекций для экскурсоводов и преподавателей.

На сайте проекта собраны воспоминания архитекторов и членов их семей о работе над проектами модернистских зданий и сооружений в 1950-1980-е, а также архивные материалы и фотографии объектов.