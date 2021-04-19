Федеральные власти поставили в пример работу центров "Мой бизнес" в Самарской области

Минэкономразвития РФ признал Самарскую область лучшей в стране сразу в трех номинациях Национальной премии "Мой бизнес" по итогам 2020 года.

Создание благоприятной деловой среды в Самарской области ведется по поручению губернатора Дмитрия Азарова в рамках реализации национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы".

Подведение итогов работы регионов состоялось 15 апреля в Калининграде на Всероссийской конференции инфраструктуры развития бизнеса. Эксперты оценили работу центров "Мой бизнес" из всех регионов страны по 12 показателям. Самарский регион был отмечен сразу в трех номинациях: "Региональное антикризисное решение", "Вовлечение предпринимателей" и "ВКонтакте с бизнесом".

"В 2020 году, в этот, безусловно, сложный период для всего предпринимательского сообщества, мы сделали акцент на развитии комплексных мер поддержки предпринимателей и на переносе предоставления услуг бизнесу в режим онлайн. Приятно видеть, что наши практики признаны лучшими в стране", — прокомментировал событие министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов. — Как результат эффективной работы правительства региона по поддержке МСП, численность занятых в этой сфере (включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых граждан) по итогам непростого 2020 года выросла на 7,5% и составила более 483 тысяч человек. Также вырос и объем налоговых поступлений от ведения предпринимательской деятельности на 4% до 10,2 млрд рублей".

Участники калининградской конференции в течение трех дней работали в тематических секциях, где обсудили действующие меры поддержки, в том числе лучшие практики их реализации, а также выработали новые подходы к поддержке. Итоги работы секций включат в повестку рабочей комиссии Государственного Совета Российской Федерации по направлению "Малое и среднее предпринимательство".