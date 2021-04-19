16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Самарская область вошла в ТОП-10 регионов страны по развитию технопарков Самара вошла в ТОП-10 городов с эффективным государственно-частным партнерством Кто помогает развиваться региональным производителям "Балтика-Самара" запустила производство безалкогольных напитков Товарооборот между Узбекистаном и Самарской областью вырос на 20%

Государство и Бизнес Экономическая политика

Федеральные власти поставили в пример работу центров "Мой бизнес" в Самарской области

САМАРА. 19 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 26
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Минэкономразвития РФ признал Самарскую область лучшей в стране сразу в трех номинациях Национальной премии "Мой бизнес" по итогам 2020 года.

Фото: предоставлено министерством экономразвития СО

Создание благоприятной деловой среды в Самарской области ведется по поручению губернатора Дмитрия Азарова в рамках реализации национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы".

Подведение итогов работы регионов состоялось 15 апреля в Калининграде на Всероссийской конференции инфраструктуры развития бизнеса. Эксперты оценили работу центров "Мой бизнес" из всех регионов страны по 12 показателям. Самарский регион был отмечен сразу в трех номинациях: "Региональное антикризисное решение", "Вовлечение предпринимателей" и "ВКонтакте с бизнесом".

"В 2020 году, в этот, безусловно, сложный период для всего предпринимательского сообщества, мы сделали акцент на развитии комплексных мер поддержки предпринимателей и на переносе предоставления услуг бизнесу в режим онлайн. Приятно видеть, что наши практики признаны лучшими в стране", — прокомментировал событие министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов. — Как результат эффективной работы правительства региона по поддержке МСП, численность занятых в этой сфере (включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых граждан) по итогам непростого 2020 года выросла на 7,5% и составила более 483 тысяч человек. Также вырос и объем налоговых поступлений от ведения предпринимательской деятельности на 4% до 10,2 млрд рублей".

Участники калининградской конференции в течение трех дней работали в тематических секциях, где обсудили действующие меры поддержки, в том числе лучшие практики их реализации, а также выработали новые подходы к поддержке. Итоги работы секций включат в повестку рабочей комиссии Государственного Совета Российской Федерации по направлению "Малое и среднее предпринимательство".

Гид потребителя

Последние комментарии

Дмитрий Игнатьев 26 апреля 2016 09:52 Налоговая взыскивает НДФЛ с директора ГК "Град", купившего на деньги компании валюту

Мужика понять можно, тема идеальная, заработать на квартирах и ещё раз на курсе валют за счёт дольщиков. В принципе, он ничего криминального не сделал. Он же вообще не присвоил же эти деньги! По-ходу проблемы сейчас даже и у олигархов стали. Некоторые по другому делают, чтобы как-то живую денежку получить. Например, можно заметить, что в самарских санаториях сейчас странные акции стали. Снижают на 20% стоимость путевок, если приходишь с "живыми" деньгами. Видимо, это связано с увеличением стоимости "обнала" (говорят до 10-12%), из за чего приходится за нал продавать путёвки ниже их рентабельности. Что дальше будет... .

Папа Римский 15 декабря 2014 09:27 Правительство региона будет искать инвестора для достройки высотки на пл. Урицкого

Нашли когда искать!

Thought Mind 01 сентября 2014 21:07 Самарская область вошла в топ-3 регионов с лучшими условиями для ведения бизнеса

бизнесмены об этом знают?

Thought Mind 30 августа 2014 13:25 Руководитель "Гарантийного фонда поддержки предпринимательства" Михаил Герасимов покинул свой пост

ГУП СО "Гарантийный фонд поддержки предпринимательства Самарской области" закончил 2013 год с колоссальным убытком. Объем потерянных средств в Волжском социальном банке составил около 0,8 млрд рублей

Владимир Сверкалов 03 февраля 2014 17:44 Возле застройки "Кошелев-проекта" может появиться индустриальный парк

Индустриальный парк «Преображенка» http://sv-bob.livejournal.com/581064.html

Фото на сайте

В Тольятти обсудили вопросы наращивания экспорта российской продукции

В Тольятти обсудили вопросы наращивания экспорта российской продукции

ЛУКОЙЛ подарил Самарской области еще один спортивный комплекс

ЛУКОЙЛ подарил Самарской области еще один спортивный комплекс

Резиденты технопарков создали уникальную смазку и биотехнологию выращивания безвирусного семенного материала

Резиденты технопарков создали уникальную смазку и биотехнологию выращивания безвирусного семенного материала

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2