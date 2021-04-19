В Самаре состоялась IT-конференция Panda Meetup

Мероприятие, которое было прервано из-за ограничительных мер в 2020 году, возвращается в открытом формате. Проект Panda Meetup — серия конференций и хакатонов, направленных на популяризацию IT-специальностей, отвечает задачам региональной программы "Кадры для цифровой экономики" национального проекта "Цифровая экономика".

Конференция прошла при поддержке департамента информационных технологий и связи Самарской области и банка ПСБ и собрала инженеров по качеству программных продуктов из Самары, Тольятти, Ульяновска, Саратова и Москвы. С докладами выступили ведущие инженеры по качеству из таких компаний, как ПСБ, Спортмастер, EAGLE6. Они рассказали о том, как автоматизировать нагрузочное тестирование, как с помощью CI/CD (непрерывной интеграции/непрерывной разработки) уменьшить количество ошибок в коде, о практиках применения импакт-анализа при регрессионном тестировании, о кастомизации в TestRail, и о том, как выживать тестировщикам в условиях моды на внедрение Agile-методологий в компаниях.

Между докладами приглашенные эксперты в рамках панельной дискуссии обсудили с участниками вопросы, наиболее волнующие отрасль. Наработки, собранные IТ-сообществом за год изоляции и "удаленки" тоже пригодились. Например, в телеграм-чате IТ-специалистов Самарской области (@it163), где за самоизоляцию собралось уже более 550 специалистов, можно было сразу во время выступления спикеров скачать презентацию и рассмотреть ее в деталях. Там же происходила оценка качества доклада. А для тех, кто не смог присутствовать на мероприятии, организаторы устроили онлайн-трансляцию в YouTube.

Это было 46 мероприятие в рамках проекта Panda Meetup, который стартовал в июне 2018 года. С этого времени встречи разработчиков, аналитиков, менеджеров и инженеров качества проходили в Самаре, Тольятти, Москве, Иннополисе, Ульяновске, Саратове, Пензе. Своим опытом на Panda Meetup делились эксперты из таких компаний, как ПСБ, Контур, OZON, mail.ru, Яндекс, Райффайзенбанк, Сбербанк, Voxipmlant, ДомКлик, Авито, Dodo Pizza, Юла, ZeBrains, Haulmont, Netcracker, Epam, ROKO Labs, Mercury Development, Dominion, СМС-ИТ, Право.ру, ИК-Сибинтек, Altarix, Castle, и др.

"После перерыва длиной в год IТ-сообщество постепенно начинает возвращаться в оффлайн, потому что живое общение гораздо эффективнее для передачи опыта, чем онлайн. И хотя за год изоляции технологии онлайн-коммуникаций сильно шагнули вперед, именно во время живого общения между докладами можно лично поговорить с ведущими экспертами отрасли, и задать интересующие вопросы. Обсудить опыт внедрения той или иной технологии компании в различных условиях", — рассказал руководитель проекта Анатолий Кукаев.

"В Самарской области базируется собственный центр разработки ПСБ, который использует прогрессивные подходы к тестированию банковского программного обеспечения. Наша команда ставит своим приоритетом высокую стабильность выпускаемых продуктов и приложений, как используемых сотрудниками банка, так и нашими клиентами. ПСБ — универсальный банк с собственной разработкой и IT-экспертизой. Поэтому мероприятие, которое мы провели совместно с IT-сообществом Panda Meetup, департаментом информационных технологий и связи Самарской области, очень значимо для нас. Оно позволило собрать на одной площадке не только квалифицированных IT-экспертов, но и начинающих специалистов из области тестирования программного обеспечения, которые в рамках митапа смогли обменяться опытом, получить практические советы от экспертов ПСБ, разобрать кейсы и обсудить новые тренды и тенденции", — отметил Виталий Цыкало, руководитель центра региональной разработки операционного офиса "Самарский" ПСБ.

Как показала практика, состоявшееся мероприятие — это не только возможность для обмена опытом, но и отличная возможность для поиска работы. Этой возможностью с удовольствием воспользовались специалисты, которые закончили курсы, имеют огромное желание работать, но не имеют опыта работа. На Panda Meetup в неформальной обстановке они смогли пообщаться напрямую с представителями крупнейших работодателей региона и получить приглашения на собеседования.