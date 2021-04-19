Самые богатые и "бедные" депутаты ГД от Самарской области по итогам 2020 года

Госдума РФ обнародовала сведения о доходах и имуществе и депутатов за 2020 г. Волга Ньюс проанализировал доходы депутатов, представляющих Самарскую область. Самым богатым оказался Леонид Симановский, самыми "бедными" – Александр Хинштейн и Леонид Калашников.

Заместитель председателя Комитета Госдумы по бюджету и налогам Леонид Симановский смог заработать за 2020 год 1,591 млрд рублей. За ним числятся легковые автомобили Mercedes-Benz S 500, Mercedes-Benz S-Class S 560 4MATIC, а также водный транспорт — маломерные судна Buster L и North Silver PRO 610 FISH. Кроме того, парламентарий имеет прицеп МЗСА 81771 Е. Из недвижимого имущества за Леонидом Симановским числятся: два земельных участка под ИЖС — площадью 1,29 тыс. кв метров и 1,1 тыс. кв метров, жилой и гостевой дома — 479 кв метров и 362,9 кв метров, соответственно, а также квартира в безвозмездном пользовании площадью 143,2 кв метра.

Депутат Евгений Серпер задекларировал доход в 26,694 млн рублей. Он обладает раритетным "немцем" Wanderer универсал, а также имеет мотоцикл DUCATI MONSTER 821. В список недвижимости попали: земельный участок под индивидуальным гаражом площадью 27,2 кв метра, земельный участок для ведения личного подсобного хозяйства в 3 тыс. кв метров, квартира (общая совместная собственность) — 99 кв метров, квартира (с общедолевой собственностью 1/9) — 207,9 кв метров, а также гараж в 23,5 "квадратов". Кроме того, Серпер арендует земельные участки — площадью 82 кв метра и 1,8 тыс. кв метров (под ИЖС). В его безвозмездном пользовании находятся 377,4-метровая квартира, а также квартира, выданная в аренду на срок полномочий депутата Госдумы. Ее площадь составляет 57,1 кв метр.

Еще один депутат Госдумы РФ от Самарской области Игорь Станкевич заработал в 2020 году 17,367 млн рублей. У него в собственности есть несколько земельных участков: в 2 тыс. кв метров, участок под строительство второй очереди МКД (общая долевая собственность, 223/30884) — 1,42 тыс. кв метров. Имеется объект ИЖС в 462,7 "квадрата", а также 22-метровый гараж. Станкевичу выдана в наем квартира на срок его депутатских полномочий, ее площадь 143,8 кв метров. Есть квартира в безвозмездном пользовании — 154,4 кв метра.

Владимир Шаманов (Оренбургская, Ульяновская, Самарская область) заработал в прошлом году 10,29 млн рублей. При этом автомобилей и иного транспорта депутат не задекларировал. Зато в его собственности два земельных участка — для ИЖС площадью 3,5 тыс. кв метров и для дачного строительства — на 4 тыс. кв метров. Кроме того, имеется 328-метровый жилой дом, 143-метровая квартира и нежилое здание (гостевой дом) на 27 кв метров. В безвозмездном пользовании у Владимира Шаманова — два машиноместа, на 19,2 и 19,1 кв метр.

Депутат Виктор Казаков задекларировал доход в 8, 378 млн рублей. Из движимого имущества у него лишь Land rover discovery 4. Кроме того, есть квартира в общей совместной собственности площадью 165 кв метров, а также два машиноместа — по 12,8 кв метров каждое.

Первый заместитель председателя Комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Владимир Гутенев заработал за год 7, 095 млн рублей, а из имущества задекларирована лишь квартира в безвозмездном пользовании площадью 173,5 кв метров.

Депутат Госдумы РФ от Самарской области Владимир Бокк в 2020 г. разбогател на 6,38 млн рублей. В списке его движимого имущества значатся легковой автомобиль Lada Vesta GFL120, кроссовер Toyota Highlander, снегоход YAMAHA VR540E и прицеп 829450 (для перевозки снегохода или гидроцикла). Список недвижимости: земельный участок в 1,5 тыс. кв метров, индивидуальный жилой дом в 275,6 кв метров, квартира с общедолевой собственностью 6/7 площадью 130,2 "квадрата" и хозблок на 174,8 кв метров. На срок полномочий депутата распространяется аренда квартиры в 76,6 кв метров. Кроме того, Леонид Симановский имеет три гаража-бокса в безвозмездном пользовании — по 36, 30 и 18 кв метров.

Заместитель Секретаря Генерального совета Партии, председатель комитета Госдумы РФ по информационной политике, информационным технологиям и связи, координатор федерального партийного проекта "Историческая память" Александр Хинштейн за прошлый год заработал 6, 293 млн рублей. Среди движимого имущества за ним числится снегоход LYNX 49 RANDGER 600 ETEC. Кроме того, парламентарий имеет земельный участок для садоводства площадью 1,7 тыс. кв метров, жилой дом в 390 "квадратов", и 43-метровую квартиру. В безвозмездном пользовании у Александра Хинштейна — квартира площадью 122 кв метра. Еще одну квартиру, в 207, 1 кв метр, он снимает.

Депутат Леонид Калашников (Оренбургская, Самарская область) заработал в 2020 году 5,465 млн рублей. У него, как и у большинства коллег, есть квартира в безвозмездном пользовании площадью 163,2 кв метра, а вот автомобилей за ним не числится. У Калашникова в собственности внушительное количество земельных участков — два для ИЖС площадью 1,52 тыс. кв метров и 1,5 тыс. кв метров, три участка по 2,5 тыс. кв метров — для ведения личного подсобного хозяйства. Кроме того, имеется земельный участок для ведения подсобного хозяйства и приусадебный участок — на 2 тыс. кв метров. Депутат обладает двумя жилыми домами — на 342,5 и 298,1 кв метр.