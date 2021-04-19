Oткрытие Private Banking рассказал клиентам об инвестициях в недвижимость за рубежом

15 апреля Oткрытие Private Banking — подразделение банка "Открытие" по работе с состоятельными клиентами — провел бизнес-завтрак, посвященный инвестициям в недвижимость Великобритании, Германии, Австрии, Греции, Португалии, Турции, Индонезии и Таиланде в инвестиционном диапазоне от 100 тысяч до 500 тысяч евро.

Спикерами на бизнес-завтраке выступили Елена Мариничева, Ксения Сорокина и Ксения Полещук — представители партнера банка "Открытие" — крупнейшей международной сети агентств по продаже элитной недвижимости Sotheby`s International Realty, подразделения легендарного аукционного дома Sotheby`s, основанного в 1744 году.

Эксперты рассказали клиентам Открытие Рrivate Вanking об особенностях покупки, продажи и получения арендного дохода от зарубежной недвижимости, о деталях инвестиций на первичном и вторичном рынке, а также вложений в девелоперские проекты. Особый акцент был сделан на примеры пассивных инвестиций без поездки в страну приобретения недвижимости и без открытия зарубежного счета. Кроме того, на бизнес-завтраке шла речь об иммиграционных услугах — получении гражданства и резидентства через инвестиции в недвижимость европейских государств.

Эксперты провели подробный сравнительный анализ инвестиционных порогов и типов инвестиционных проектов в сфере недвижимости в разных странах (от квартир и студий до гостиничных апартаментов), а также продемонстрировали детальные расчеты доходности таких вложений на конкретных примерах в Великобритании, Германии, Австрии, Греции, Португалии, Турции, Индонезии и Таиланде.