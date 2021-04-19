Oткрытие Private Banking рассказал клиентам об инвестициях в недвижимость за рубежом

15 апреля Oткрытие Private Banking — подразделение банка "Открытие" по работе с состоятельными клиентами — провел бизнес-завтрак, посвященный инвестициям в недвижимость Великобритании, Германии, Австрии, Греции, Португалии, Турции, Индонезии и Таиланде в инвестиционном диапазоне от 100 тысяч до 500 тысяч евро.
Спикерами на бизнес-завтраке выступили Елена Мариничева, Ксения Сорокина и Ксения Полещук — представители партнера банка "Открытие" — крупнейшей международной сети агентств по продаже элитной недвижимости Sotheby`s International Realty, подразделения легендарного аукционного дома Sotheby`s, основанного в 1744 году.
Эксперты рассказали клиентам Открытие Рrivate Вanking об особенностях покупки, продажи и получения арендного дохода от зарубежной недвижимости, о деталях инвестиций на первичном и вторичном рынке, а также вложений в девелоперские проекты. Особый акцент был сделан на примеры пассивных инвестиций без поездки в страну приобретения недвижимости и без открытия зарубежного счета. Кроме того, на бизнес-завтраке шла речь об иммиграционных услугах — получении гражданства и резидентства через инвестиции в недвижимость европейских государств.
Эксперты провели подробный сравнительный анализ инвестиционных порогов и типов инвестиционных проектов в сфере недвижимости в разных странах (от квартир и студий до гостиничных апартаментов), а также продемонстрировали детальные расчеты доходности таких вложений на конкретных примерах в Великобритании, Германии, Австрии, Греции, Португалии, Турции, Индонезии и Таиланде.
Банк "Открытие" входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. "Открытие" развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. Дочерние компании банка занимают лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: страховые компании "Росгосстрах" и "Росгосстрах Жизнь", "Открытие Брокер", Управляющая компания "Открытие", "НПФ Открытие", АО "Балтийский лизинг", ООО "Открытый лизинг", ООО "Открытие Факторинг", "РГС Банк", АО "Таможенная карта". Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА ("АА (RU)"), Эксперт РА ("ruAA-") и НКР ("АA+.ru"), а также международным агентством Moodyʼs ("Ba2"). Стратегия развития банка предусматривает увеличение скорости, повышение качества обслуживания клиентов, а также реализацию передовых финтех-идей.