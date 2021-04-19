Банк "Открытие" выступил организатором размещения выпуска облигаций ПАО "ЯТЭК" объемом 5 млрд рублей

12 апреля 2021 г. ПАО "ЯТЭК" успешно разместило новый выпуск облигаций серии 001Р-02 общим номинальным объемом 5 млрд рублей и сроком обращения 4 года.
Лидерство в отрасли и устойчивое кредитное качество ПАО "ЯТЭК" в очередной раз высоко оценено инвестиционным сообществом, что обеспечило широкий спрос на облигации со стороны институциональных и частных инвесторов.
Несмотря на волатильность рынка, это позволило эмитенту в ходе букбилдинга закрыть книгу заявок и зафиксировать финальную ставку полугодовых купонов на уровне 9,15% годовых. Всего инвесторами было подано более 45 заявок. Общий объем спроса на облигации превысил 7,5 млрд рублей, из них на долю частных инвесторов пришлось более 1 млрд рублей.
По выпуску предусмотрена амортизационная система погашения. По 20% номинальной стоимости гасятся в даты выплат 5-го, 6-го и 7-го купонов, еще 40% в дату выплаты 8-го купона. Купоны полугодовые.
Организаторами выпуска облигаций выступили: банк "Открытие", Альфа-Банк, BCS Global Markets, ВТБ Капитал, "Совкомбанк", СКБ-банк. Со-организатор: Локо-Банк.
Агент по размещению: банк "Открытие".
Банк "Открытие" входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. "Открытие" развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. Дочерние компании банка занимают лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: страховые компании "Росгосстрах" и "Росгосстрах Жизнь", "Открытие Брокер", Управляющая компания "Открытие", "НПФ Открытие", АО "Балтийский лизинг", ООО "Открытый лизинг", ООО "Открытие Факторинг", "РГС Банк", АО "Таможенная карта". Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА ("АА (RU)"), Эксперт РА ("ruAA-") и НКР ("АA+.ru"), а также международным агентством Moodyʼs ("Ba2"). Стратегия развития банка предусматривает увеличение скорости, повышение качества обслуживания клиентов, а также реализацию передовых финтех-идей.