Банк "Открытие" выступил организатором размещения выпуска облигаций ПАО "ЯТЭК" объемом 5 млрд рублей

12 апреля 2021 г. ПАО "ЯТЭК" успешно разместило новый выпуск облигаций серии 001Р-02 общим номинальным объемом 5 млрд рублей и сроком обращения 4 года.

Лидерство в отрасли и устойчивое кредитное качество ПАО "ЯТЭК" в очередной раз высоко оценено инвестиционным сообществом, что обеспечило широкий спрос на облигации со стороны институциональных и частных инвесторов.

Несмотря на волатильность рынка, это позволило эмитенту в ходе букбилдинга закрыть книгу заявок и зафиксировать финальную ставку полугодовых купонов на уровне 9,15% годовых. Всего инвесторами было подано более 45 заявок. Общий объем спроса на облигации превысил 7,5 млрд рублей, из них на долю частных инвесторов пришлось более 1 млрд рублей.

По выпуску предусмотрена амортизационная система погашения. По 20% номинальной стоимости гасятся в даты выплат 5-го, 6-го и 7-го купонов, еще 40% в дату выплаты 8-го купона. Купоны полугодовые.

Организаторами выпуска облигаций выступили: банк "Открытие", Альфа-Банк, BCS Global Markets, ВТБ Капитал, "Совкомбанк", СКБ-банк. Со-организатор: Локо-Банк.

Агент по размещению: банк "Открытие".