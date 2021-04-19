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ВТБ: траты жителей ПФО за рубежом весной в два раза ниже, чем до пандемии

САМАРА. 19 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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За первую половину весны 2021 г. (с 1 марта до 11 апреля) клиенты ВТБ в Приволжском федеральном округе потратили за границей почти 400 млн рублей. По сравнению с аналогичным периодом 2020 года показатель вырос на 34%, а траты в первой половине апреля (более 100 млн рублей) — в 6 раз по сравнению с прошлым апрелем. Однако расходы жителей ПФО по картам ВТБ на международный туризм пока вдвое ниже значений 2019 года.

В ряде стран, открытых для российских туристов в первой половине весны, расходы жителей ПФО выросли за два года в несколько раз. Больше всего было потрачено в Объединенных Арабских Эмиратах — расходы по картам ВТБ жителями Поволжья там достигли 110 млн рублей. Это в 3,5 раза больше, чем год назад, и достигает допандемийного уровня. На втором месте по объему трат оказалась Турция — 87 млн рублей, в 8,7 раз больше, чем в 2020 году, и в 3 раза больше, чем в 2019 году. На третьем — Мальдивы: порядка 25 млн рублей, в 4,5 раза больше аналогичного периода прошлого года и в 3,8 раза выше допандемийных показателей.

В пятерку лидеров среди направлений с наибольшими расходами также вошли Белоруссия и страны Латинской Америки. В десятке наиболее популярных стран — Кипр, Египет, Греция, Швейцария и Танзания. В последней из них расходы клиентов ВТБ из ПФО увеличились в 9 раз по сравнению с 2020. Кратно выросли расходы россиян в Египте — в 2,5 раза к 2019 году и на порядок — к 2020 году.

Однако не во всех странах объем трат восстановился. Например, в Черногории, с 21 марта заявившей об открытии границ, было зафиксировано снижение расходов жителей ПФО в 4 раза к допандемийному уровню. В Хорватии, которая открылась для российских туристов 1 апреля, жители округа с начала весны потратили в 5 раз меньше, чем за аналогичный период 2019 года. На популярных у россиян Сейшелах туристические расходы клиентов ВТБ также снизились — в 2,5 раза к прошлому и в 3 раза к позапрошлому году. На 60% к допандемийному уровню уменьшились траты жителей ПФО по картам ВТБ в Греции.

"Расходы россиян на зарубежных курортах этой весной ожидаемо резко возросли по сравнению с началом весны 2020 года, когда по эпидемиологическим причинам путешествия за границу были ограничены. Однако к значениям до пандемии зарубежная туристическая отрасль пока не вернулась, за исключением нескольких популярных и только набирающих популярность направлений", — комментирует Ксения Андреева, начальник управления "Дебетовые карты и счета" ВТБ.

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