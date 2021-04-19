Полицейские разыскивают подозреваемого в тяжком преступлении

В Самарской области полицейские разыскивают 54-летнего гражданина республики Узбекистан Айбека Халмухамедова по подозрению в тяжком преступлении. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

Приметы подозреваемого: на вид 55-60 лет, рост 165-170 см, худощавое телосложение. Он может быть одет неопрятно и не по сезону. Сейчас Айбек Халмухамедов является лицом без определенного места жительства.

Правоохранители просят всех, кто имеет сведения о личности и местонахождении разыскиваемого, сообщить информацию в ближайший отдел полиции или по телефонам: (846) 2782222, 2782223, 89370615651 или 112.