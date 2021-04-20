Жителей Тольятти приглашают на посадку леса

Тольятти можно назвать городом в лесу — с трех сторон его окружает памятник природы Ставропольский сосняк. Из-за засушливого лета и поджогов в 2010 году сгорело более 2000 Га лесной площади, и вот уже 11 лет ГК "ЭкоВоз" вместе с жителями Тольятти проводит работы по восстановлению леса.

Ежегодно эту экологическую акцию проводит ГК "ЭкоВоз" совместно с администрацией г. о. Тольятти и жителями города. В этом году партнерами также стали Тольяттикаучук, ФК "АКРОН", спортивный гипермаркет "ДЕКАТЛОН", типография "Авторитет". Информационные партнеры мероприятия — телекомпания "Лада Медиа", информационно-аналитический портал "НЕСЛУХИ".

В этом году посадка леса будет организована 24, 25 апреля и 1 мая. Зарегистрироваться на мероприятие можно здесь ekovoz.timepad.ru/event/1611192/.

Место проведения — мемориальный комплекс "Лес памяти"

Координаты места 53.495379° 49.349266°

Для участников будут организованы:

— доставка до места автобусом;

— велопарковка;

— фотозона;

— саженцы и инвентарь;

— полевая кухня.

Расписание автобусов:

1 автобус:

9:50-9:55 ул. Юбилейная, 25 "Рыбий глаз";

10:00-10:10 ул. Свердлова, остановка "Бульвар Курчатова" (магазин "Пятерочка" на стороне 5 квартала);

10:15-10:20 ул. Свердлова, остановка Стоматологическая поликлиника (на стороне 9 квартала);

10:25-10:30 ул. Свердлова, остановка "Бульвар Гая" (магазин "Колеса даром" на стороне 13 квартала).

2 автобус:

9:50-10:00 5 квартал/9 квартал, на стороне 9 квартала (пирамида);

10:10-10:15 ул. Ворошилова, остановка на стороне 12 квартала, напротив Ворошилова 39;

10:15-10:20 ул. Ворошилова, остановка "Мозайка" на стороне 12 квартала;

10:25-10:30 ул. Автостроителей, со стороны 12 квартала "Новинка".

3 автобус:

9:50-10:05 ул. Л.Толстого, со стороны СШ-91, магазин "Миг-Маг";

10:20-10:25 ул. 40 лет Победы, остановка ЖК "Лесная Слобода" (автостанция "Аврора" со стороны 17 квартала);

10:35-10:40 ул. 40 лет Победы, 126 со стороны 14 квартала (напротив СШ-70).

Отправление в обратную сторону ориентировочно в 13:00–13:30.

Посадите дерево — подарите тольяттинскому лесу жизнь! Сохраним природу вместе!