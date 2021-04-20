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Более 700 программистов приняли участие в турнире банка "Открытие"

САМАРА. 20 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Игорь Демидов стал победителем Open battle банка "Открытие" в потоке Java, Юлий Иовлев — в JavaScript, Илья Веселов — в потоке.Net. Эти программисты набрали наибольшее количество очков в первом туре турнира и стали победителями в парных поединках финала.

В финал конкурса вышло 96 участников. Всего турнир по программированию собрал более 700 программистов из Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Новосибирска, Екатеринбурга, Ростова-на-Дону и других городов России. Участники в онлайн-формате решали задачи, используя навыки программирования и соревнуясь друг с другом.

Победителям турнира достались наборы Lego Technic 42099, за 2-е, 3-е, 4-е места — SSD на 500 Gb в брендированном чехле, а участникам плей-офф отправлены подарочные сертификаты на Кинопоиск.

"Все 96 финалистов — определённо сильные разработчики, выполнившие 20 задач без ошибок и за хорошее время. Динамичная борьба между участниками держала в максимальной концентрации и самих программистов, и судей. В финальном раунде даже потребовалась переигровка между двумя лидерами. Уверен, всех ребят впереди ждет множество интересных, амбициозных и технологичных проектов, на которых у них получится в полной мере раскрыть свой потенциал и получить бесценный опыт. Безусловно, финалисты интеллектуальных соревнований, лучшие из лучших, получат приглашение стать частью федеральной команды разработчиков банка "Открытие", — сообщил Алексей Щербаков, судья турнира Open battle, начальник управления технологий обслуживания юридических лиц банка "Открытие".

Банк "Открытие" входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. "Открытие" развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. Дочерние компании банка занимают лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: страховые компании "Росгосстрах" и "Росгосстрах Жизнь", "Открытие Брокер", Управляющая компания "Открытие", "НПФ Открытие", АО "Балтийский лизинг", ООО "Открытый лизинг", ООО "Открытие Факторинг", "РГС Банк", АО "Таможенная карта". Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА ("АА (RU)"), Эксперт РА ("ruAA-") и НКР ("АA+.ru"), а также международным агентством Moodyʼs ("Ba2"). Стратегия развития банка предусматривает увеличение скорости, повышение качества обслуживания клиентов, а также реализацию передовых финтех-идей.

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