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Банк "Открытие" дарит дополнительный кэшбэк за любовь к природе

САМАРА. 20 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Банк "Открытие" предлагает новым держателям карты Opencard получить дополнительный кэшбэк 5% за покупки в eco-friendly магазинах и сервисах.

Для этого необходимо оформить дебетовую Opencard с бесплатным обслуживанием на сайте open.ru/eco, и совершать экологичные покупки у партнеров банка. Акция продлится до 31 мая.

Среди партнеров, бережно относящихся к экологии, такие популярные как Timberland, Levis, H& M, ВкусВилл, LavkaLavka, ИКЕА, LUSH, iherb, LOCCITANE, МосИгра, Леонардо, Велобайк, Зеленый театр парка им. Горького, Третьяковская галерея.

Сумма дополнительного кэшбэка — до 1 000 рублей за период действия акции.

По дебетовой Opencard держатель получает кэшбэк до 11% в любимой категории или до 3% на все покупки. Также клиентам доступны преимущества Opencard, такие как бесплатное обслуживание на всем сроке действия карты, повышенная ставка по счету "Моя копилка", а также переводы на карты других банков без комиссии. Карта выпускает на базе платежных систем Visa, Mastercard и МИР.

Полный список магазинов и сервисов-партнеров и условий акции доступен на сайте банка open.ru/eco.

Банк "Открытие" входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. "Открытие" развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. Дочерние компании банка занимают лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: страховые компании "Росгосстрах" и "Росгосстрах Жизнь", "Открытие Брокер", Управляющая компания "Открытие", "НПФ Открытие", АО "Балтийский лизинг", ООО "Открытый лизинг", ООО "Открытие Факторинг", "РГС Банк", АО "Таможенная карта". Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА ("АА (RU)"), Эксперт РА ("ruAA-") и НКР ("АA+.ru"), а также международным агентством Moodyʼs ("Ba2"). Стратегия развития банка предусматривает увеличение скорости, повышение качества обслуживания клиентов, а также реализацию передовых финтех-идей.

Гид потребителя

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