Самарец может понести уголовную ответственность за то, что угостил подростка наркотиками

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В Самаре местный житель стал фигурантом уголовного дела о склонении несовершеннолетнего к употреблению наркотиков (п. "а" ч. 3 ст. 230 УК РФ), сообщает региональное СУ СК РФ.