В Тольятти подозрение в поджоге городского леса пало на главного экоактивиста

В Тольятти утром 20 апреля заслуженного работника леса, кандидата географических наук Андрея Крючкова задержали по подозрению в поджоге городских лесных кварталов. В 21-м отделе полиции он провел около четырех часов. По мнению экоактивистов, задержание было некой политической акцией.

Напомним, сигнал о том, что в Тольятти загорелся лес, поступил в 18:30. Огнеборцы тушили его около шести часов. По информации горадминистрации, огонь поразил 5,8 га леса. В тушении пожара было задействовано 228 человек и 37 единиц техники.

"По свидетельствам очевидцев, причиной лесного пожара стал поджог, - сообщили в администрации города. - В его совершении подозревается мужчина среднего роста, коренастый, в возрасте около 50 лет, который был замечен в 22-м лесном квартале с канистрой в руках. Очевидцы - двое мужчин, которые гуляли по лесу, - застали его на месте поджога, в результате которого начался лесной пожар".

Описание, под которое подходят многие среднестатистические мужчины данного возраста, - средний рост и коренастость - стали ориентиром для визита именно к главному экоактивисту города Андрею Крючкову.

По официальному заявлению пресс-службы Главного управления МВД России по Самарской области Андрея Крючкова вовсе не задерживали, а просто опросили в рамках оперативно-розыскных мероприятий. То есть ему не присвоено статуса задержанного, подозреваемого или свидетеля.

Однако, по словам самого Крючкова, его именно задерживали по подозрению в поджоге. "В 7 утра сегодня ко мне домой пришли два полицейских, которые мне предложили проехать с ними в отдел, - рассказывал он. - Мне пояснили, что меня задерживают по подозрению в поджоге леса, который случился 19 апреля. Я попросил представить мне документы, на основании которых меня увозят, мне их не представили. Я им на это заявил, что у них нет оснований меня задерживать, и сказал, что никуда не поеду. На это мне пригрозили словами "Ну тогда мы применим силу". Я не стал сопротивляться".

Уже в отделе Крюкову, по его словам, сообщили, что его пригласили для дачи показаний, не пояснив, в каком именно процессуальном статусе он находится: "Я прошу показать дело, в рамках которого меня задержали. Мне говорят, что в рамках какой-то оперативной разработки. Кто-то что-то сказал, что я похож на какого-то поджигателя. Меня отпустили после того, как я дал объяснения. На самом деле 19 апреля я находился дома, готовился к лекции по экологическому законодательству. Никаких поджогов я не осуществлял. Я 36 лет своей жизни отдал лесу", - заявил Андрей Крючков.

Он сообщил, что у него, кроме показаний, сняли отпечатки пальцев и пробили по картотеке. Также его попросили написать заявление о том, что он не возражает против осмотра своего жилища. А это значит, что правоохранители намерены нагрянуть к нему с обыском.

Отметим, что Андрей Крючков много лет возглавляет тольяттинское отделение Общероссийской общественной организации "Социально-экологический союз" (СоЭС) и является ярым борцом за сохранение леса и чистоту окружающей среды. Вместе с активистами своей организации он неоднократно участвовал в посадках леса и в тушении лесных пожаров.

По предположениям экоактивистов, это задержание может быть связано с общественной деятельностью Крючкова, которая могла оказаться неугодной неким лицам, имеющим свои коммерческие и коррупционные интересы. Так считает, например, соратник по СоЭС Андрей Наумов: "Я знаю Андрея Крючкова как радеющего всей душой за лес человека! Знаю его не первый год и всегда поражался его бережному отношению к окружающей среде. Ответственность за поджоги наших лесов должна наступить непременно! Но при чем тут Крючков? Или решили спустить всех собак на общественника и тем самым провести акцию устрашения экоактивистов?"

В ходе бесед с корреспондентом Волга Ньюс сам Андрей Крючков не раз сетовал на то, что его персона неугодна неким городским чиновникам. Особенно он ощутил это на себе, став в конце июля 2019 г. директором МКУ "Тольяттинское лесничество". Заняв эту должность, на которую его назначили по указанию регионального правительства, он не просто принял участок работы, находящийся в крайне запущенном состоянии, но и постоянно сталкивался с препятствиями к работе, которые, по его словам, устраивали чиновники. Свой пост директора лесничества Крючкову пришлось в конце июля прошлого года оставить, так как мэрия не стала продлевать с ним контракт.

Существует предположение, что Крючков неугоден неким лицам, желающим на территориях, занятых лесом, реализовать свои проекты.