По поручению Игоря Паньшина в Самаре отремонтируют внутриквартальную дорогу

Во вторник, 20 апреля, заместитель полномочного представителя президента РФ в ПФО Игорь Паньшин провел прием граждан. В режиме видеоконференцсвязи были рассмотрены обращения жителей округа, в том числе и Самарской области.

По результатам приема замполпреда дал поручения, направленные на решение вопросов от заявителей.

В частности, речь идет о капитальном ремонте участка внутриквартальной дороги в направлении от ул. Ялтинской до ул. Дыбенко в Самаре. Сроком завершения работ обозначен конец сентября 2021 года.

Будут отремонтированы также две дороги в Республике Марий Эл в 2021-2022 годах и общедомовое имущество многоквартирного дома в Энгельсском районе Саратовской области - до 1 июня 2021 года.

Главным федеральным инспекторам регионов округа, принявших участие в личном приеме граждан, поручено взять решение указанных вопросов на контроль.