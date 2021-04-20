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Федеральная власть Власть и политика

По поручению Игоря Паньшина в Самаре отремонтируют внутриквартальную дорогу

САМАРА. 20 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Во вторник, 20 апреля, заместитель полномочного представителя президента РФ в ПФО Игорь Паньшин провел прием граждан. В режиме видеоконференцсвязи были рассмотрены обращения жителей округа, в том числе и Самарской области.

По результатам приема замполпреда дал поручения, направленные на решение вопросов от заявителей.

В частности, речь идет о капитальном ремонте участка внутриквартальной дороги в направлении от ул. Ялтинской до ул. Дыбенко в Самаре. Сроком завершения работ обозначен конец сентября 2021 года.

Будут отремонтированы также две дороги в Республике Марий Эл в 2021-2022 годах и общедомовое имущество многоквартирного дома в Энгельсском районе Саратовской области - до 1 июня 2021 года.

Главным федеральным инспекторам регионов округа, принявших участие в личном приеме граждан, поручено взять решение указанных вопросов на контроль.

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