По поручению Игоря Паньшина в Самаре отремонтируют внутриквартальную дорогу

Во вторник, 20 апреля, заместитель полномочного представителя президента РФ в ПФО Игорь Паньшин провел прием граждан. В режиме видеоконференцсвязи были рассмотрены обращения жителей округа, в том числе и Самарской области.
По результатам приема замполпреда дал поручения, направленные на решение вопросов от заявителей.
В частности, речь идет о капитальном ремонте участка внутриквартальной дороги в направлении от ул. Ялтинской до ул. Дыбенко в Самаре. Сроком завершения работ обозначен конец сентября 2021 года.
Будут отремонтированы также две дороги в Республике Марий Эл в 2021-2022 годах и общедомовое имущество многоквартирного дома в Энгельсском районе Саратовской области - до 1 июня 2021 года.
Главным федеральным инспекторам регионов округа, принявших участие в личном приеме граждан, поручено взять решение указанных вопросов на контроль.
Последние комментарии
Неплохо)
И ладненько, свято место пустым не останется.
Светик, это ты намекаешь на то, что ребята с Пионерской прохлопали?
Радует и то,что скоропостижное увольнение его помощница не помешало столь высокому назначению.
Интересно, по какой такой причине Президент не подписал Указ о назначение Подольской?