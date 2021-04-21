Мошенники обманули безработного самарца на 189 тыс. рублей

В Самаре возбудили очередное уголовное дело из-за телефонного мошенничества, сообщает региональное ГУ МВД.

Безработный 44-летний местный житель поверил позвонившему ему "работнику финансового учреждения" и перевел злоумышленникам более 189 тыс. руб., чтобы "предотвратить хищение денег со своих счетов".