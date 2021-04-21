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Музеи и выставки Культура

Детская картинная галерея приглашает на экскурсию при свечах

САМАРА. 21 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В пятницу, 23 апреля, в 21:00 в Детской картинной галерее (Самара, ул. Куйбышева, 139) пройдет авторская экскурсия "По музею при свечах".

Специалист по локальной истории Александр Житков проведет экскурсию по одному из самых красивых особняков старой Самары. Зрителей приглашают пройтись по вечерней экспозиции при свечах. Кроме залов, всегда доступных для посещения, экскурсионная группа сможет подняться на второй этаж, выйти на балкон, спустится в подвал и прогуляться по саду усадьбы.

Автор экскурсии более пяти лет занимается историей особняка и сможет удивить интересными фактами и новыми архивными данными о доме и его первом хозяине Иване Андреевиче Клодте.

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