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Банк "Открытие" продолжает расширять партнерскую сеть

САМАРА. 21 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Банк "Открытие" в апреле реализовал проект по объединению банкоматных сетей с двумя новыми партнерами — Московским Индустриальным банком и СКБ Приморья "Примсоцбанк".

Теперь держатели карт "Открытия" могут снимать наличные на условиях домашних тарифов более чем в 33 тысячах банкоматов по всей России. В объединенную сеть входят также банкоматы Альфа-банка, ВТБ, Райффайзенбанка, ПСБ, Газпромбанка, Совкомбанка, БКС банка, РГС банка, Росбанка, банка "Зенит", банка "Уралсиб", СКБ-банка, ЮниКредит банка, банка "Русский стандарт" и банка "Веста".

Воспользоваться сервисом могут держатели дебетовых карт всех платежных систем, выпускаемых банком "Открытие". Лимит на снятие денежных средств зависит от тарифного плана и категории карты.

"Услуга получения наличных денежных средств — одна из самых востребованных среди клиентов банков. Мы продолжаем расширять партнерскую банкоматную сеть, чтобы предложить держателям наших карт не только привлекательные ценовые условия по продуктам, но и сделать обслуживание в банке максимально простым и комфортным. Сегодня банкоматы "Открытия" или банков-партнеров располагаются в удобной транспортной доступности и есть в каждом районе", — отметил Александр Дынин, вице-президент, директор департамента эквайринга банка "Открытие".

Банк "Открытие" входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. "Открытие" развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. Дочерние компании банка занимают лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: страховые компании "Росгосстрах" и "Росгосстрах Жизнь", "Открытие Брокер", Управляющая компания "Открытие", "НПФ Открытие", АО "Балтийский лизинг", ООО "Открытый лизинг", ООО "Открытие Факторинг", "РГС Банк", АО "Таможенная карта". Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА ("АА (RU)"), Эксперт РА ("ruAA-") и НКР ("АA+.ru"), а также международным агентством Moodyʼs ("Ba2"). Стратегия развития банка предусматривает увеличение скорости, повышение качества обслуживания клиентов, а также реализацию передовых финтех-идей.

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