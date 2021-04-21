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Эффект от технологической трансформации ВТБ превысит 100 млрд рублей 

САМАРА. 21 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Заместитель президента-председателя правления ВТБ Вадим Кулик в рамках Дня инвестора ВТБ представил промежуточные результаты технологической трансформации банка.

"ВТБ в рамках стратегического развития в период с 2019 по 2022 годы реализует масштабную технологическую трансформацию. В ходе трансформации уже полностью перестроена ИТ-инфраструктура, изменена модель работы ИТ-специалистов, созданы технологические платформы, которые в том числе являются основой для развития открытой экосистемы банка. Мы ожидаем, что совокупный эффект программ технологической трансформации за вычетом расходов составит более 117 млрд рублей на горизонте 2,5 лет при сроке окупаемости 4 года", — заявил в ходе Дня инвестора Вадим Кулик.

Кулик добавил, что за полтора года ВТБ выполнил более половины запланированного объема работ технологической трансформации.

"Мы провели технологическую трансформацию в рекордно быстрые сроки. Мы уже изменили ИТ-инфраструктуру, которая ранее сдерживала возможности нашего технологического развития. В рамках трансформации мы запустили 14 отдельных программ, в 8 раз сократили time to market продуктов и сервисов. Мы уже видим результат этой технологической революции — по итогам 2020 года банк получил вдвое прибыль в размере около 11 млрд рублей, что вдвое превысило наш прогноз", — сказал Кулик.

Ранее Кулик отмечал, что ВТБ в рамках технологической трансформации перевел ВТБ Онлайн на новую ИТ-архитектуру, это в том числе позволило увеличить скорость работы ВТБ Онлайн вдвое и ускорить время отклика интерфейсов в 10 раз. На фоне ускорения ввода технологических продуктов клиенты все чаще используют цифровые сервисы ВТБ, в частности, количество пользователей ВТБ Онлайн в 2020 году выросло почти на 30%.

ВТБ в рамках технологической трансформации создает и внедряет в работу новые технологические платформы, которые позволят банку развиваться быстрее рынка, строить открытую экосистему, упрощать и ускорять взаимодействие с партнерами, государством и бизнесом.

Это омниканальная платформа, платформа розничного кредитного конвейера, платформа корпоративного кредитного конвейера; платформа аналитики данных, гео- и графовая платформы, платформа автоматизации разработки, облачная платформа и платформа открытых интерфейсов взаимодействия (open API), последняя в том числе является технологической основой для развития открытой партнерской экосистемы.

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