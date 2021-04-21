16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Банк "Траст" затребовал 113 млрд руб. с Николая Тарана Хасаев и Леушкин не будут расплачиваться по долгам "АК Банка" Самарцы увеличили объем банковских вкладов на 7,4% Максим Сойфер назначен первым вице-президентом КБ "Солидарность" Максим Симонов, Земский банк: Задача - расти по 10% в год

Банки Финансы

ВТБ на треть увеличит число клиентов среднего и малого бизнеса

САМАРА. 21 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 24
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В 2021 году ВТБ планирует на треть увеличить активную клиентскую базу среднего и малого бизнеса — до более чем 840 тыс. клиентов в сегменте на конец года. Динамику обеспечат дальнейшее развитие цифровых продуктов, новые каналы привлечения клиентов, а также выход на рынок услуг для самозанятых. Об этом сообщил на Дне Инвестора ВТБ заместитель президента — председателя правления банка Денис Бортников.

"ВТБ стабильно удерживает лидирующие позиции на российском рынке банковских услуг для среднего и малого бизнеса. Преимущество в этом сегменте банку обеспечивают омниканальная модель продаж и обслуживания клиентов, широкая линейка банковских и небанковских продуктов, последовательная работа по цифровой трансформации, а также уникальные компетенции в кредитовании, в том числе в реализации госпрограмм поддержки предпринимателей. Все это позволяет нам расти опережающими рынок темпами по ключевым бизнес-показателям и увеличивать активную клиентскую базу, прирост которой в прошлом году составил 27%", − отметил Денис Бортников.

В 2021 году ВТБ продолжает развитие новых цифровых сервисов для среднего и малого бизнеса. Банк планирует реализовать полностью удаленное открытие расчетного счета для предпринимателей в розничном интернет-банке ВТБ Онлайн. В ближайшее время также планируется к запуску экосистема продуктов для клиентов, осуществляющих внешнеэкономическую деятельность (ВЭД), и новый сервис для самозанятых. Кроме этого, в рамках государственных проектов ВТБ работает над сервисом по выпуску УКЭП для юрлиц.

Приоритетным направлением ВТБ в финансировании среднего и малого бизнеса остается реализация госпрограмм поддержки предпринимательства. "По результатам 2021 года мы прогнозируем кредитный портфель клиентов среднего и малого бизнеса на уровне 1,6 трлн рублей, портфель привлеченных средств — на уровне 2 трлн рублей. В 2021 году сохраняется тренд на развитие программ по поддержке среднего и малого бизнеса, поэтому мы продолжаем активно принимать участие во всех основных программах поддержки. По чистой прибыли мы рассчитываем нарастить объем на 10% к прошлому году — до 31,3 млрд рублей", − подчеркнул Денис Бортников.

Гид потребителя

Последние комментарии

Sergey Gurichev 15 августа 2018 14:18 Сбербанк первым в России запустил сервис видеосурдоперевода в своих офисах

Теперь у людей с ограниченными возможностями есть все условия для того, чтобы беспрепятственно пользоваться услугами банка наравне со всеми остальными клиентами. Вот бы и другие банки и общественные учреждения следовали такому примеру

Александр Калинов 11 августа 2017 07:05 Волго-Камский банк намерен войти в реестр кредиторов Владимира Чекмарева

а где-же все-таки деньги?

Andrey Homin 20 февраля 2017 17:24 Сбербанк снижает ставки по жилищным кредитам

Сегодня забегал в Сбер по этому вопросу как раз. Всё в силе. Сниженные ставки уже предлагаются.

Егор Сухомлин 27 декабря 2016 18:42 Сбербанк откроет в Самаре офис для автолюбителей в формате МакАвто

Заправок у нас как раз хватает, а вот ещё одно отделение Сбера лишним не будет, тем более которое сможет обслуживать водителей. Это, наверное, что-то наподобие Макдрайва, только с экспресс депозитами и кредитами.

Михаил Грушевский 08 июня 2016 14:25 В капитале Эл банка обнаружили дыру в 2 млрд рублей

Это мнение ЦБ. Причём ещё до арбитража.

Фото на сайте

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Альфа-Банк открыл в Самаре три новых отделения

Альфа-Банк открыл в Самаре три новых отделения

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2