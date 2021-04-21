Резидент "Жигулевской долины" создал уникальную технологию переработки жидких отходов

Резидент технопарка в сфере высоких технологий "Жигулевская долина" разработал уникальную технологию получения очищенной воды из перерабатываемых жидких отходов. Условия для развития предпринимательства и увеличения объемов экспортируемой продукции местных производителей в регионе создаются в рамках реализации нацпроектов "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" и "Международная кооперация и экспорт".

Созданный компанией аппаратно-технологический комплекс является новейшей запатентованной разработкой, не имеющей аналогов в этой области. За счет способности создавать замкнутые экологически чистые системы, малой занимаемой рабочей площади и низких капиталовложений использование технологии показало свою уникальную эффективность, высокую производительность и энергоемкость. На переработку 1 м³ стока тратится не более 10 рублей.

ООО "Альтернативные экологические проекты", расположенное в Жигулевске, работает на рынке региона с 2016 года. Компания вошла в ряды резидентов технопарка "Жигулевская долина", дав старт развитию кластера биотехнологий в Самарской области.

Поддержку предпринимателей, в том числе и высокотехнологичного бизнеса, в регионе курирует министерство экономического развития и инвестиций под руководством министра Дмитрия Богданова.

"Мы активно поддерживаем предпринимателей, которые реализуют инновационные, социально значимые проекты. Резидентам "Жигулевской долины" мы оказываем целый спектр услуг: от консультирования до помощи в привлечении финансирования, поиска инвесторов. Сегодня в технопарке действует более 240 резидентов, которые уже создали для жителей Тольятти 2 тысячи рабочих мест. Эффективное взаимодействие с резидентами позволяет технопарку входить в тройку лучших технопарков страны", — рассказал Дмитрий Богданов.

Уникальная технология резидента уже активно применяется не только частными заказчиками, но и крупнейшими корпорациями страны — ОАО РЖД с помощью разработки резидента технопарка планирует решать проблемы очистки ливневок, канализации, нефтесодержащих стоков и переработки стоков пассажирских составов и ж/д вокзалов.

"Наша технология переработки стоков основана на применении вихревых технологий, разработанных еще советскими учеными в 1960-х годах, которая была предназначена для военных целей, но так и не была доведена до промышленного применения. Мы продолжили их дело, доработав технологию. Работа нашего оборудования основана на принципе вращающегося магнитного поля и физико-химических процессов, несовместимых в природе, за счет которых и происходит процесс обработки и обеззараживания жидкости. Открыл его еще Никола Тесла, и это не секрет. Просто нужно было эти четыре процесса между собой "подружить", чтобы их воздействие на обрабатываемую среду было продуктивным. И нам это удалось, что позволило занять пустующую до этого момента нишу переработки жидких отходов в России", — рассказал о производственном процессе генеральный директор ООО "Альтернативные экологические проекты" Александр Хабаров.

В результате стоки преобразуются в очищенную до норм ПДК воду, которую можно применять в сельском хозяйстве и животноводстве, и очищенный от патогенной микрофлоры ил, пригодный для использования в качестве органических удобрений (почвогрунтов). Благодаря модульности системы возможно кратное увеличение объемов перерабатываемых отходов, не требующее значительных дополнительных затрат.

"Жигулевская долина" — центр инноватики региона, экосистема, представляющая собой уникальную синергию элементов для выращивания бизнеса: от своеобразного детского сада — детского технопарка "Кванториум-63" — до высшего звена, представленного региональным оператором Сколково. Здесь идеи трансформируются в высокотехнологичные производства, которые актуальны на отечественном и международном рынках", — отметил директор управляющей компании технопарка "Жигулевская долина" Александр Сергиенко.

Помимо сотрудничества с российскими партнерами, компания находит партнеров и на мировом рынке. За содействием при выходе на экспорт предприятие обратилось в региональный Центр поддержки экспорта.

"Меры поддержки, предоставляемые регионом, позволили нам найти партнеров в нашей стране и за рубежом. Мы уже запустили два комплекса по производству удобрений в Республике Вьетнам, получены заказы на проектирование и поставку оборудования в Сербии и Болгарии. Кроме того, ведется работа по внедрению технологии в Казахстане и Чешской Республике", — добавил Александр Хабаров.