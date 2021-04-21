Банк "Открытие": рынки позитивно оценили инициативы Президента

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Валютный рынок оценил сдержанную тональность обращения Президента в отношении геополитической ситуации. Российская валюта по отношению к доллару в моменте укрепилась c 77,0 до 76,4 рублей, по отношению к евро — с 92,45 до 91,7 рублей.