"Тимашевская птицефабрика" вводит ограничения из-за птичьего гриппа

С 16 апреля на ООО "Тимашевская птицефабрика" и в поселке Садгород Кинель-Черкасского района, где находится предприятие, введен карантин по низкопатогенному гриппу птиц. Ограничительные меры и план мероприятий, направленных на ликвидацию и профилактику птичьего гриппа, предварительно рассчитаны до конца мая. Имеющуюся птицу по завершении цикла выращивания предприятие отправляет на мясокомбинаты.

Как рассказал главный ветеринарный врач "Тимашевской птицефабрики" Дмитрий Зиновьев, следы вируса низкопатогенного гриппа птиц H9 были обнаружены в продукции, отправленной в Республику Татарстан, в середине марта, но были серьезные вопросы к результатам исследования. В начале апреля циркуляцию вируса подтвердили на одной площадке предприятия: несколько проб с отдельных корпусов оказались положительными. На другой площадке вирус не обнаружен.

"Даже в рамках одного птицеводческого помещения пробы были как отрицательные, так положительные, то есть внутри птичника птицы не перезаражаются. Пробы с готовой продукции также показали, что через нее вирус не распространяется", — уточнил специалист. Медицинская проверка персонала также дала отрицательные результаты.

Низкопатогенный тип заболевания не обязывает производителя уничтожать поголовье. При этом, согласно российскому законодательству, на птицефабрику все же наложены ограничения — продукция может быть отправлена только на промышленную переработку. Вирус погибает при температуре выше 60°C.

По словам генерального директора "Тимашевской птицефабрики" Анатолия Козловского, этот случай и птицы не были застрахованы, экономические потери связаны в основном с ограничением на реализацию, поскольку охлажденный продукт дороже переработанного.

По предварительной оценке, за период действия ограничительных мер, предприятие может потерять 10-15% маржи. Ликвидировать последствия птичьего гриппа и вернуться на полки супермаркетов птицефабрика планирует до конца мая. "Договоренности по возврату в сети есть. Нашу продукцию ждут", — добавила советник генерального директора "Тимашевской птицефабрики" Марина Крючкова.