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"Тимашевская птицефабрика" вводит ограничения из-за птичьего гриппа

КИНЕЛЬ-ЧЕРКАССЫ. 21 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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С 16 апреля на ООО "Тимашевская птицефабрика" и в поселке Садгород Кинель-Черкасского района, где находится предприятие, введен карантин по низкопатогенному гриппу птиц. Ограничительные меры и план мероприятий, направленных на ликвидацию и профилактику птичьего гриппа, предварительно рассчитаны до конца мая. Имеющуюся птицу по завершении цикла выращивания предприятие отправляет на мясокомбинаты.

Фото: https://twitter.com/mcxsamregion

Как рассказал главный ветеринарный врач "Тимашевской птицефабрики" Дмитрий Зиновьев, следы вируса низкопатогенного гриппа птиц H9 были обнаружены в продукции, отправленной в Республику Татарстан, в середине марта, но были серьезные вопросы к результатам исследования. В начале апреля циркуляцию вируса подтвердили на одной площадке предприятия: несколько проб с отдельных корпусов оказались положительными. На другой площадке вирус не обнаружен.

"Даже в рамках одного птицеводческого помещения пробы были как отрицательные, так положительные, то есть внутри птичника птицы не перезаражаются. Пробы с готовой продукции также показали, что через нее вирус не распространяется", — уточнил специалист. Медицинская проверка персонала также дала отрицательные результаты.

Низкопатогенный тип заболевания не обязывает производителя уничтожать поголовье. При этом, согласно российскому законодательству, на птицефабрику все же наложены ограничения — продукция может быть отправлена только на промышленную переработку. Вирус погибает при температуре выше 60°C.

По словам генерального директора "Тимашевской птицефабрики" Анатолия Козловского, этот случай и птицы не были застрахованы, экономические потери связаны в основном с ограничением на реализацию, поскольку охлажденный продукт дороже переработанного.

По предварительной оценке, за период действия ограничительных мер, предприятие может потерять 10-15% маржи. Ликвидировать последствия птичьего гриппа и вернуться на полки супермаркетов птицефабрика планирует до конца мая. "Договоренности по возврату в сети есть. Нашу продукцию ждут", — добавила советник генерального директора "Тимашевской птицефабрики" Марина Крючкова.

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