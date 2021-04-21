"Тимашевская птицефабрика" вводит ограничения из-за птичьего гриппа

С 16 апреля на ООО "Тимашевская птицефабрика" и в поселке Садгород Кинель-Черкасского района, где находится предприятие, введен карантин по низкопатогенному гриппу птиц. Ограничительные меры и план мероприятий, направленных на ликвидацию и профилактику птичьего гриппа, предварительно рассчитаны до конца мая. Имеющуюся птицу по завершении цикла выращивания предприятие отправляет на мясокомбинаты.
Как рассказал главный ветеринарный врач "Тимашевской птицефабрики" Дмитрий Зиновьев, следы вируса низкопатогенного гриппа птиц H9 были обнаружены в продукции, отправленной в Республику Татарстан, в середине марта, но были серьезные вопросы к результатам исследования. В начале апреля циркуляцию вируса подтвердили на одной площадке предприятия: несколько проб с отдельных корпусов оказались положительными. На другой площадке вирус не обнаружен.
"Даже в рамках одного птицеводческого помещения пробы были как отрицательные, так положительные, то есть внутри птичника птицы не перезаражаются. Пробы с готовой продукции также показали, что через нее вирус не распространяется", — уточнил специалист. Медицинская проверка персонала также дала отрицательные результаты.
Низкопатогенный тип заболевания не обязывает производителя уничтожать поголовье. При этом, согласно российскому законодательству, на птицефабрику все же наложены ограничения — продукция может быть отправлена только на промышленную переработку. Вирус погибает при температуре выше 60°C.
По словам генерального директора "Тимашевской птицефабрики" Анатолия Козловского, этот случай и птицы не были застрахованы, экономические потери связаны в основном с ограничением на реализацию, поскольку охлажденный продукт дороже переработанного.
По предварительной оценке, за период действия ограничительных мер, предприятие может потерять 10-15% маржи. Ликвидировать последствия птичьего гриппа и вернуться на полки супермаркетов птицефабрика планирует до конца мая. "Договоренности по возврату в сети есть. Нашу продукцию ждут", — добавила советник генерального директора "Тимашевской птицефабрики" Марина Крючкова.
Последние комментарии
Там нечего восстанавливать, "всё украдено до нас". Недаром Волков над входом птицефабрики огромный транспарант с десятью заповедями повесил: "не укради..." Всё советское выжато донельзя. "Обшарповскую" не восстанавливать надо, а полностью с нуля строить современное предприятие, и не обязательно в Обшаровке: ну сколько можно на передовом в 1970-е годы советском оборудовании пытаться задарма в 2030 год въехать: технология выращивания и переработки птицы совсем другая. В Обшаровке ни здания, ни оборудование совершенно не пригодны для современного рентабельного производства. Там можно только продолжать воровать: у рабочих – труд, у государства – налоги, у поставщиков – сырьё и услуги, и у всех нас – здоровье и безопасность (там, между прочим, аммиачная холодильная установка), не считая биологического заражения отходами и использования всяких консервантов-ароматизаторов в производстве изделий из мяса птицы.
До 10 тонн молока! Вау! Ну теперь Белоусов весь район 70-тысячный накормит, еще и самарчанам останется. Все деньги на программу, наверное, уже успел освоить 😉
В Коммунаре(Красноярский район) есть новый комплекс - переселить племзавод (земля есть ,люди есть ,а тем кто приедет с Кряжа дать жилье новое)это будет наилучшее решение всех проблем !
А на самом деле так называемые дома сделаны из вагонных контнейнеров слепленных три в один и что же там хорошего?
Догоним и перегоним самих себя! Усинское" с 2003 г. ведет строительство животноводческого комплекса. Предприятие, сформированное на базе колхоза "Родина" в Сызранском районе, планировало создать полноценный животноводческий комплекс в две очереди путем реконструкции имеющихся зданий и строительства новых. В итоге должна была заработать молочная ферма на 800 голов дойного стада и 1,2 тыс. голов молодняка. С 2003 г. по 2006 г. из областного бюджета предприятию выделялось восемь бюджетных кредитов на общую сумму 230 млн рублей. В период с 2010 г. по 2012 г. уставный фонд "Усинского" пополнялся областными бюджетными инвестициями четыре раза—в общей сумме на 418 млн рублей. В 2004-2007 гг. строительство осуществлял заказчик-застройщик ОАО "Стройагроинвесткомплект". В 2012 г. предприятие привлекло к реализации проекта по реконструкции первого пускового комплекса, включающего в себя молочную ферму, нового генподрядчика – ООО "Строительная компания "СтройинтеХ". Однако сроки выполнения работ неоднократно переносились.