Молодого самарца подозревают в "продаже" военных билетов

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В Самаре возбудили уголовное дело в отношении 22-летнего местного жителя. Его подозревают в предложении посредничества во взяточничестве, сообщает региональное СУ СК РФ.