В регионе объявлен режим повышенной готовности из-за природных пожаров

В связи с резким ухудшением противопожарной обстановки в ряде городов и районов на территории Самарской области вводится режим повышенной готовности. Постановление о его введении подписал во вторник, 20 апреля, губернатор Дмитрий Азаров.

Режим повышенной готовности введен для органов управления и сил территориальной подсистемы Самарской области Российской единой государственной системы предупреждения и ликвидации ЧС, а также органов управления и сил муниципальных звеньев РСЧС в районах, имеющих очаги природных пожаров.

Контроль за выполнением постановления возложен на председателя правительства Самарской области Виктора Кудряшова.

Напомним, с 15 апреля до 15 октября на территории Самарской области будет действовать особый противопожарный режим.