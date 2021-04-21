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Облправительство Власть и политика

В регионе объявлен режим повышенной готовности из-за природных пожаров

САМАРА. 21 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В связи с резким ухудшением противопожарной обстановки в ряде городов и районов на территории Самарской области вводится режим повышенной готовности. Постановление о его введении подписал во вторник, 20 апреля, губернатор Дмитрий Азаров.

Режим повышенной готовности введен для органов управления и сил территориальной подсистемы Самарской области Российской единой государственной системы предупреждения и ликвидации ЧС, а также органов управления и сил муниципальных звеньев РСЧС в районах, имеющих очаги природных пожаров.

Контроль за выполнением постановления возложен на председателя правительства Самарской области Виктора Кудряшова.

Напомним, с 15 апреля до 15 октября на территории Самарской области будет действовать особый противопожарный режим. 

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