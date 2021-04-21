В регионе объявлен режим повышенной готовности из-за природных пожаров

В связи с резким ухудшением противопожарной обстановки в ряде городов и районов на территории Самарской области вводится режим повышенной готовности. Постановление о его введении подписал во вторник, 20 апреля, губернатор Дмитрий Азаров.
Режим повышенной готовности введен для органов управления и сил территориальной подсистемы Самарской области Российской единой государственной системы предупреждения и ликвидации ЧС, а также органов управления и сил муниципальных звеньев РСЧС в районах, имеющих очаги природных пожаров.
Контроль за выполнением постановления возложен на председателя правительства Самарской области Виктора Кудряшова.
Напомним, с 15 апреля до 15 октября на территории Самарской области будет действовать особый противопожарный режим.
Последние комментарии
Ужасным был министром. Надо было ему учителем остаться.
Не знаю каким министром был Владимир Александрович, но учителем он был потрясающим! Сколько лет прошло, до сих пор помню его систему скорописи:)
Долгий путь.
Явно выраженные признаки коррупцонно составляющих.
Главное коллектив подобрать новый.