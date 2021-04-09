В Самарской области с 15 апреля введут противопожарный режим

С 15 апреля до 15 октября на территории Самарской области будет действовать особый противопожарный режим. Соответствующее постановление региональных властей опубликовано на сайте правительства.

Курировать вопросы, связанные с ограничением пребывания в лесах, будет минлесхоз.

В ближайшее время будет утвержден график патрулирования. В соответствии с документом, запрещено жечь мусор, сухую растительность и отходы на территориях населенных пунктов, организаций, ИП, а также на дачных и садовых участках.

Напомним, в Самаре противопожарный режим действует с 5 апреля до 31 октября.