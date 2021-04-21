Елена Сазонова: Внимание президента к социальной сфере определяет развитие страны

Участница предварительного голосования "Единой России" по отбору кандидатов в Самарскую губернскую думу, активистка профсоюза АО "АвтоВАЗ" обратила внимание на меры поддержки детей и семей в послании президента.

Елена Сазонова выделила среди президентских инициатив поддержку социальной сферы, прежде всего, семей, в которых есть дети. Эта тема также близка ей как руководителю местного отделения Союза женщин России.

В президентском послании были анонсированы новые социальные выплаты и пособия, направленные на поддержку сферы демографии. По требованию Владимира Путина детям от 8 до 16 лет, растущим в неполных семьях, будет назначена ежемесячная выплата в среднем 5650 рублей. Нуждающиеся беременные женщины будут получать от государства 6350 рублей в месяц.

Больничные по уходу за ребенком до 7 лет включительно будут оплачиваться в размере 100% от заработка. Также родителям всех школьников, в том числе готовящихся к поступлению в первый класс, в преддверии учебного года будет произведена единовременная выплата - по 10 тысяч рублей на каждого ребенка.

"Семья и дети - пожалуй, главное для настоящего и будущего государства. Внимание президента к этой сфере определяет поступательное развитие нашей страны и подкрепляет меры социальной и демографической поддержки, заявленные в посланиях прошлых лет", - отметила Елена Сазонова.

По мнению Елены Сазоновой, ежегодное послание президента задает вектор развития России и влияет как на работу государственных и муниципальных органов власти, так и на жизнь каждого гражданина страны.

"Только вместе, общими усилиями мы выполним цели и задачи, поставленные лидером страны, и достигнем ощутимых для всех результатов", - подчеркнула Елена Сазонова.

Напомним, 21 апреля президент России Владимир Путин в 17-й раз обратился с посланием к Федеральному Собранию РФ. Выступление главы государства в этом году носило яркую социальную направленность - внимание в нем было обращено в основном на внутренние вопросы страны. За речью главы государства, определяющей развитие регионов на ближайший год, в Самарской области внимательно следили депутаты, активисты "Единой России", общественники и волонтеры.