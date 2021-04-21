Геннадий Котельников о послании президента: Главное - обеспечить рост реальных доходов граждан

Председатель Самарской губернской думы Геннадий Котельников, комментируя послание президента Владимира Путина Федеральному посланию 21 апреля, обозначил приоритеты регионов в контексте обращения главы государства к парламенту страны.

Послание президента России - это основа стратегического планирования всех сфер и сторон деятельности государства и общества, подчеркнул спикер Самарской губернской думы Он отметил, что в этом году обращение отличалось обширной социальной повесткой. Первостепенное внимание глава государства уделил отраслям здравоохранения, образования и демографии.

"Высшим национальным приоритетом президент назвал сбережение народа России. В год пандемии огромное напряжение всех сил системы здравоохранения, беспрецедентные меры поддержки граждан, семей и детей помогли справиться с бедой. И сейчас главное - обеспечить рост реальных доходов граждан, добиться ощутимых изменений в борьбе с бедностью", - заявил Геннадий Котельников.

Масштабные изменения ждут сферу образования. "До конца 2024 года в стране будет построено не менее 1300 новых школ, в которых сможет учиться более 1 миллиона ребят. За четыре года будет закуплено около 16 тысяч школьных автобусов, большинство выпускников школ - до 60% - смогут поступить в вузы на бюджетные места. В предстоящие два года в вузах дополнительно откроется еще 45 тысяч бюджетных мест, 70% из которых будут отданы в регионы. С этого года не менее 100 вузов в регионах будут получать гранты от 100 миллионов рублей и выше", - рассказал спикер регионального парламента.

2021-й объявлен Годом науки и технологий. В современном мире наука имеет ключевое значение. До 2024 года на гражданские научные исследования из федерального бюджета будет направлено более 1,5 триллиона рублей.

Еще одно важное направление послания, на котором заострил внимание Геннадий Котельников, - это предложение главы государства о реструктуризации коммерческих банковских кредитов регионов.

"Часть их будет замещена беспроцентными бюджетными ссудами. Правительство предоставит регионам кредиты на сумму не менее 500 миллиардов рублей. При этом будет действовать принцип: чем меньше долгов накопил регион, тем больше выгодных инфраструктурных кредитов он сможет получить. Конечно, это очень поможет регионам и в том числе Самарской области, в которой ведется планомерное снижение внутренней долговой нагрузки", - подчеркнул Геннадий Котельников.

Напомним, 21 апреля президент России Владимир Путин в 17-й раз обратился с посланием к Федеральному собранию РФ. Выступление главы государства в этом году носит яркую социальную направленность. За речью главы государства, определяющей развитие регионов страны на ближайший год, в Самарской области внимательно следили депутаты, активисты "Единой России", общественники и волонтеры.