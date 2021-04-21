Александр Живайкин: Самарская область должна быть в числе лидеров по реализации послания президента

Члены фракции "Единая Россия" в Самарской губернской думе в ближайшее время проведут всестороннее обсуждение послания президента РФ, чтобы максимально быстро сформулировать четкие и конкретные предложения по реализации послания президента Владимира Путина.

Об этом сообщил руководитель фракции "Единая Россия" в Самарской губернской думе Александр Живайкин. Он назвал основные темы выступления главы государства, которые отметил для себя.

"Как председатель комитета по сельскому хозяйству я обратил внимание на поддержку программ по комплексному развитию сельских территорий. Президент подчеркнул, что жизнь на селе должна быть такой же комфортной, как и в развитых городах. Границу между городом и деревней мы должны шаг за шагом стирать, создавая единую комфортную среду для проживания граждан на территории всей Самарской области", - подчеркнул Александр Живайкин.

Одно из направлений - поддержка президентом инициативы "Единой России" о бесплатном подключении жителей населенных пунктов к газу. В Самарской области это не такая уж острая проблема: в губернии газифицировано 90% территории (в среднем по стране - 74%).

"Однако нас это не должно расхолаживать. По-прежнему у нас остаются негазифицированные населенные пункты, и их проблему надо решать. Вопрос необходимо обсудить на всех уровнях, начиная с федерального правительства, заканчивая региональными. И депутаты Самарской губернской думы тоже подключатся к диалогу. Надеюсь, что уже в весеннюю сессию мы сможем обсудить конкретные предложения", - сообщил руководитель фракции.

Еще одно направление, на которое Александр Живайкин обратил внимание, - предложение президента выдавать инфраструктурные бюджетные кредиты регионам по ставке не более 3% годовых.

"Благодаря этому средства, которые могут быть высвобождены от коммерческих обязательств, мы сможем направить на развитие нашего региона в рамках "Стратегии лидерства", которую инициировал губернатор Дмитрий Азаров", - подчеркнул Александр Живайкин.

Он также напомнил, что предыдущее послание президента в 2020 году и реализация поручений главы государства по его итогам из-за пандемии проходили в сложных условиях.

"Губернатор Самарской области, секретарь регионального отделения партии "Единая Россия" Дмитрий Азаров возглавил эту работу, и мы успешно справились. Наша сегодняшняя задача аналогична: выстроить четкое, слаженное взаимодействие на всех уровнях и быть в числе лидеров среди субъектов РФ по реализации послания президента страны".

Напомним, 21 апреля президент РФ Владимир Путин в 17-й раз обратился с посланием к Федеральному собранию РФ. Выступление главы государства в этом году носит яркую социальную направленность. За речью президента, определяющей развитие регионов страны на ближайший год, в Самарской области внимательно следили депутаты, активисты "Единой России", общественники и волонтеры.