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Федеральная власть Власть и политика

Фарит Мухаметшин: "В послании было высказано много интересных идей по программе развития регионов"

САМАРА. 21 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В среду, 21 апреля, президент РФ Владимир Путин обратился с ежегодным посланием к Федеральному Собранию. Глава государства значительное время посвятил демографии, поддержке семьи, экологии, образованию.

На мероприятии, которое в этом году длилось 78 минут, присутствовал член Совета Федерации ФС РФ - представитель от Самарской области Фарит Мухаметшин. Он отметил важность высказываний главы государства о программе развития регионов.

Фарит Мухаметшин подчеркнул: "Поскольку я - сенатор РФ, для меня очень важным было высказывание президента по программе развития регионов. Что одна из наиболее важных задач сегодня - это как раз оказание содействия со стороны правительства, федеральных органов власти развитию регионов страны. В этом плане много интересных идей было высказано на перспективу: по финансированию крупных проектов, по инвестированию. Это и выделение определенных льготных кредитов для развития как крупного, так и малого бизнеса. Мы будем более подробно это обсуждать. В пятницу состоится заседание палаты Совфеда, и, полагаю, эти вопросы будут еще раз подняты. Думаю, мы сообща будем прорабатывать вопросы оказания содействия в реализации этих больших программ".

Также сенатор отметил успехи Самарской области в развитии межрегионального сотрудничества. Губерния взаимодействует в разных сферах не только со своими ближайшими соседями, но и с другими государствами, к примеру, с Белоруссией и Узбекистаном.

Фарит Мухаметшин добавил: "Хотелось бы выделить развитие в Самарской области межрегионального сотрудничества. Приведу два примера. Во-первых, это приезд делегации Белоруссии в Самару. В течение нескольких дней дипломаты знакомились с нашими возможностями. По итогам был выработан широкий протокол трехлетней совместной работы. Второй пример - развитие межрегиональных связей с Республикой Узбекистан. Как раз буквально на днях в Ташкенте завершилась выставка самарской экспозиции. Также на базе наших инициатив был открыт Дом торговли России. Такой же центр в Самаре даст возможность для резкого увеличения торгово-экономических, инвестиционных и других направлений на уровне уже среднего и малого бизнеса".

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