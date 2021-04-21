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Федеральная власть Власть и политика

Виктор Казаков: "Реализация Послания вольется в струю позитивных изменений, произошедших в Самарской области"

САМАРА. 21 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Депутат Государственной думы РФ Виктор Казаков считает, что во время послания президент Владимир Путин озвучил много важных мер поддержки людей и социальных инициатив.

"Например, это касается здравоохранения и туризма. Приятно было услышать о выделении средств на культуру. Важно и то, что ремонтируются сельские дворцы и дома культуры. Нельзя не сказать об услышанных мерах поддержки матерей. Считаю, что много будет сделано в части взыскания алиментов. Этот вопрос приходится рассматривать на личных приемах, его там часто задают одинокие женщины", - заявил депутат.

Виктор Казаков пояснил, что реализация Послания Президента окажет безусловное влияние на качество жизни людей: "Хочу отметить, что в нашем регионе уже очень много сделано для людей. Еще раз скажу, что реализация Послания вольется в струю позитивных изменений, произошедших в регионе".

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