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Суды Происшествия

Экс-начальницу железнодорожной станции Сызрань-город осудили за взятки

СЫЗРАНЬ. 22 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Сызранский городской суд Самарской области рассмотрел уголовное дело бывшего начальника железнодорожной станции Сызрань-город. Женщину признали виновной в получении взяток.

Фото: publicdomainpictures.net

Как сообщает Приволжская транспортная прокуратура, в 2018 г. начальник железнодорожной станции получала от руководителей двух коммерческих предприятий взятки за подачу и уборку железнодорожных вагонов на их пути до места разгрузки, хотя это не было предусмотрено условиями договоров, заключенных с ОАО "РЖД". Всего за этот период женщина получила более 267 тыс. рублей.

В итоге суд назначил женщине штраф 2,6 млн рублей.

Гид потребителя

Последние комментарии

Hillary Ouatro 22 августа 2018 11:21 Суд удовлетворил иск ФСИН на 2,2 млрд руб. к осужденному за мошенничество Александру Реймеру

Да хоть триллион рублей взыскания! Однако всё это фантазмагория, никто ни у кого ничего взыскивать не будет (тем более если у обвиняемого таких денег нет). Через полгода приставы составляют акт о невозможности взыскания, и усё, Гриня, ку-ку... иди домой. А народ-то думает, ох как его нагрели!

Hillary Ouatro 22 августа 2018 10:31 Облсуду пока не удалось собрать присяжных для рассмотрения дела о заказном убийстве самарского борца Владимира Попова

А облсуду надо бы не своих знакомых привлекать на присяжные, а простых граждан по списку.

Hillary Ouatro 22 августа 2018 10:28 Приговор по делу экс-директора гимназии №1 вынесут 5 сентября

Сразу говорю - дадут год, который отбыт в СИЗо (день за полтора), и следовательно - выпустить из зала суда немедленно. Да здравствует свобода!

Evgenii Voychak 29 июля 2018 20:21 Сызранца приговорили к восьми годам колонии за хранение и сбыт наркотиков

ну что - то маловато будет... хотя б 1 кг - 1 год за приобретение, 1 год за за хранение, 1 - за сбыт. ИТОГО: 1 кг - 3 года = 30 лет. Вот норма...

Sergey L 17 июля 2018 08:29 Оправданная в убийстве Екатерина Пузикова подала иск к государству на 10 млн рублей

Бог в помощь.

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