Экс-начальницу железнодорожной станции Сызрань-город осудили за взятки

Сызранский городской суд Самарской области рассмотрел уголовное дело бывшего начальника железнодорожной станции Сызрань-город. Женщину признали виновной в получении взяток.
Как сообщает Приволжская транспортная прокуратура, в 2018 г. начальник железнодорожной станции получала от руководителей двух коммерческих предприятий взятки за подачу и уборку железнодорожных вагонов на их пути до места разгрузки, хотя это не было предусмотрено условиями договоров, заключенных с ОАО "РЖД". Всего за этот период женщина получила более 267 тыс. рублей.
В итоге суд назначил женщине штраф 2,6 млн рублей.
Последние комментарии
Да хоть триллион рублей взыскания! Однако всё это фантазмагория, никто ни у кого ничего взыскивать не будет (тем более если у обвиняемого таких денег нет). Через полгода приставы составляют акт о невозможности взыскания, и усё, Гриня, ку-ку... иди домой. А народ-то думает, ох как его нагрели!
А облсуду надо бы не своих знакомых привлекать на присяжные, а простых граждан по списку.
Сразу говорю - дадут год, который отбыт в СИЗо (день за полтора), и следовательно - выпустить из зала суда немедленно. Да здравствует свобода!
ну что - то маловато будет... хотя б 1 кг - 1 год за приобретение, 1 год за за хранение, 1 - за сбыт. ИТОГО: 1 кг - 3 года = 30 лет. Вот норма...
Бог в помощь.