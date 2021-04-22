Экс-начальницу железнодорожной станции Сызрань-город осудили за взятки

Сызранский городской суд Самарской области рассмотрел уголовное дело бывшего начальника железнодорожной станции Сызрань-город. Женщину признали виновной в получении взяток.

Как сообщает Приволжская транспортная прокуратура, в 2018 г. начальник железнодорожной станции получала от руководителей двух коммерческих предприятий взятки за подачу и уборку железнодорожных вагонов на их пути до места разгрузки, хотя это не было предусмотрено условиями договоров, заключенных с ОАО "РЖД". Всего за этот период женщина получила более 267 тыс. рублей.

В итоге суд назначил женщине штраф 2,6 млн рублей.