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ВТБ запускает переводы через СБП в банкоматах

САМАРА. 22 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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ВТБ первым среди российских банков запустил сервис переводов по номеру телефона с использованием Системы быстрых платежей в сети своих банкоматов. Клиенту достаточно указать номер телефона и банк получателя — деньги поступят на счет мгновенно. Услуга доступна в любом из 15,5 тысяч устройств самообслуживания ВТБ.

Для того чтобы воспользоваться новым сервисом, необходимо авторизоваться в банкомате с помощью карты ВТБ, выбрать в меню любого устройства ВТБ раздел "Переводы по номеру телефона" и ввести номер получателя (или указать личный номер для перевода на свой счет в другой банк). Затем следует указать, с какого счета списать деньги, ввести сумму перевода и подтвердить с помощью ПИН-кода операцию. Весь процесс займет меньше 1 минуты, а деньги поступят получателю мгновенно.

Для того чтобы воспользоваться новым сервисом, необходимо выбрать в меню любого банкомата ВТБ раздел "Переводы по номеру телефона" и ввести номер получателя (или указать личный номер для перевода на свой счет в другой банк). Затем следует указать, с какого счета списать деньги, и ввести сумму перевода и подтвердить с помощью ПИН-кода операцию. Весь процесс займет меньше 1 минуты, а деньги поступят получателю мгновенно.

"Сервис СБП становится все более популярным для перевода средств граждан — объемы транзакций уверенно растут каждый месяц. Мы хотим сделать этот инструмент доступным во всей нашей сети, расширив функционал устройств самообслуживания. Он станет отличной альтернативой снятию наличных, а также поможет клиентам в ситуациях, когда у них нет возможности воспользоваться смартфоном, если он, например, разряжен. С учетом широкой банкоматной сети ВТБ в России мы уверены, что сервис будет полезен для значительной части клиентов. Наша стратегическая задача — развитие цифровых сервисов и упрощение дистанционного обслуживания пользователей", — комментирует запуск Павел Кудрявцев, руководитель департамента розничного бизнеса — старший вице-президент ВТБ.

"Мы стремимся к тому, чтобы эти мгновенные, безопасные и выгодные переводы были доступны как можно большему числу россиян, поэтому поддерживаем проекты, которые позволяют расширить доступность СБП", — говорит директор по развитию инновационных сервисов Национальной системы платежных карт Дмитрий Колесников.

На переводы по номеру телефона через СБП, проводимые в банкомате или мобильном приложении ВТБ Онлайн, действуют единые тарифы: все операции на сумму до 100 тыс. рублей в месяц осуществляются бесплатно, комиссия на переводы свыше 100 тыс. рублей в месяц составляет 0,5% от суммы операции, но не более 1500 рублей.

ВТБ активно развивает функционал в рамках Системы быстрых платежей для своих клиентов. Банк запустил переводы между физлицами, оплату покупки в торговой точке через QR-коды, реализовал возможность возврата денег за покупку на счёт в случае отказа от приобретенного товара или услуги.

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