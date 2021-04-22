"Крылья Советов" в финале Кубка России сыграют с "Локомотивом".

В среду, 21 апреля, "Локомотив" обыграл "ЦСКА" со счетом 3:0 и вышел в финал.

Игра "Крыльев Советов" с "Локомотивом" состоится 12 мая в 21:00 по самарскому времени на стадионе "Нижний Новгород".