"Крылья Советов" в финале Кубка России сыграют с "Локомотивом".
В среду, 21 апреля, "Локомотив" обыграл "ЦСКА" со счетом 3:0 и вышел в финал.
Игра "Крыльев Советов" с "Локомотивом" состоится 12 мая в 21:00 по самарскому времени на стадионе "Нижний Новгород".
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УДАЧИ!!!!!!!!!!!!!!!!
Крылья, дотируемые из бюджета, т.е. из нашего с вами кармана, платят зарплату выше бундеслиги??? Доколе?
Дмитрий Анатольевич мягко говоря лукавит, особенно про выделение 25 000 000, 00 руб. на ремонт поля 3 недели назад. В 2013 году сумма поддержки была 135 000 000,00 руб. А цены растут..... Такому многоуважаемому изданию, прежде чем печатать такую информацию, следовало бы провести журналистское расследование, тем более всю информацию можно найти в достоверных источниках.
С возвращением, Команда!
Дима, ПРИВЕТ))