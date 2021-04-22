Банк "Открытие": котировки железной руды выросли на 15% с начала апреля этого года

Котировки растут на фоне высокого спроса на сталь в Китае, игнорируя ограничения производства металла в крупнейшем сталелитейном городе Таньшань, где городские власти пытаются снизить объемы выбросов.
В ожидании снижения производства при сохранении сильного роста спроса участники рынка ожидают рост импорта стальной продукции в 2021 г. в Китай, что на фоне глобального дефицита мощностей приведет к дальнейшему росту цен на сталь в Азии и мире. Более высокие цены на стальной прокат стимулируют предприятия Китая, не попавшие под ограничения, наращивать загрузку мощностей, компенсируя снижение в г. Таньшань.
При этом китайские предприятия стараются выполнить хотя бы минимальные требования экологичности и увеличивают спрос на железорудное сырье высокого качества. Так, стоимость ЖРС с содержанием железа выше Fe 65% уже превысила $200 за т, тогда как цена на ЖРС Fe 62% на 22.04.2021 составила $179 за т.
Участники рынка указывают, что котировки железной руды остаются высокими на фоне отсутствия аналогичных ограничений в других крупных сталелитейных городах, например г. Ханьдань в Хэбэе, введение которых ранее предполагалось.
Важным значимым риском для котировок ЖРС может стать попытка Китая ввести дополнительные меры по ограничению и контролю за ростом цен на железную руду, однако, чтобы этот риск реализовался и оказал давление на цены, Правительству КНР необходимо перейти от словесных интервенций к реальным действиям.
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