Банк "Открытие": котировки железной руды выросли на 15% с начала апреля этого года

Котировки растут на фоне высокого спроса на сталь в Китае, игнорируя ограничения производства металла в крупнейшем сталелитейном городе Таньшань, где городские власти пытаются снизить объемы выбросов.

В ожидании снижения производства при сохранении сильного роста спроса участники рынка ожидают рост импорта стальной продукции в 2021 г. в Китай, что на фоне глобального дефицита мощностей приведет к дальнейшему росту цен на сталь в Азии и мире. Более высокие цены на стальной прокат стимулируют предприятия Китая, не попавшие под ограничения, наращивать загрузку мощностей, компенсируя снижение в г. Таньшань.

При этом китайские предприятия стараются выполнить хотя бы минимальные требования экологичности и увеличивают спрос на железорудное сырье высокого качества. Так, стоимость ЖРС с содержанием железа выше Fe 65% уже превысила $200 за т, тогда как цена на ЖРС Fe 62% на 22.04.2021 составила $179 за т.

Участники рынка указывают, что котировки железной руды остаются высокими на фоне отсутствия аналогичных ограничений в других крупных сталелитейных городах, например г. Ханьдань в Хэбэе, введение которых ранее предполагалось.

Важным значимым риском для котировок ЖРС может стать попытка Китая ввести дополнительные меры по ограничению и контролю за ростом цен на железную руду, однако, чтобы этот риск реализовался и оказал давление на цены, Правительству КНР необходимо перейти от словесных интервенций к реальным действиям.