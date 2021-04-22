Банк "Открытие" стал генеральным партнером российского этапа Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ

II этап Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ пройдет на гребном канале в столице Алтайского края Барнауле с 20 по 23 мая. Планируется, что состязания посетят около 20 000 гостей. Ожидается участие более 400 спортсменов из 50 стран мира. Банк "Открытие" является генеральным партнером самого крупного международного спортивного соревнования в истории Алтайского края.
Барнаульский этап Кубка мира объявлен финальным квалификационным турниром для отбора на Олимпиаду в Токио, которая запланирована на июль–август 2021 года. Ведущие байдарочники и каноисты планеты будут сражаться за шесть олимпийских лицензий и 38 комплектов наград Кубка мира.
Барнаул получил право на проведение этапа Кубка мира по решению Международной федерации гребли на байдарках и каноэ (ICF) победив пять конкурентов.
Ожидается, что эпидемическая ситуация в Алтайском крае не помешает провести соревнования со зрителями при заполнении трибун минимум на 75%. Продажа билетов уже началась.
Евгений Сидоров, руководитель блока маркетинга и коммуникаций банка "Открытие": "Здоровый дух спортивной конкуренции и олимпийские принципы честной борьбы близки банку "Открытие". Мы заинтересованы в развитии спортивных проектов по всей стране. "Открытие" — стратегический партнёр ФК "Спартак — Москва", генеральный партнёр Югорского лыжного марафона. Поддержка этапа Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ, который впервые пройдёт в Барнауле — решение, делающее большой спорт доступнее для россиян. Алтайский край имеет большое значение для банка "Открытие", мы ценим наше сотрудничество и рады помочь жителям и гостям Барнаула стать частью этого большого спортивного праздника, получить удовольствие от борьбы лучших гребцов планеты за путёвки на Олимпиаду".
Банк "Открытие" входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. "Открытие" развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. Дочерние компании банка занимают лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: страховые компании "Росгосстрах" и "Росгосстрах Жизнь", "Открытие Брокер", Управляющая компания "Открытие", "НПФ Открытие", АО "Балтийский лизинг", ООО "Открытый лизинг", ООО "Открытие Факторинг", "РГС Банк", АО "Таможенная карта". Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА ("АА (RU)"), Эксперт РА ("ruAA-") и НКР ("АA+.ru"), а также международным агентством Moodyʼs ("Ba2"). Стратегия развития банка предусматривает увеличение скорости, повышение качества обслуживания клиентов, а также реализацию передовых финтех-идей.