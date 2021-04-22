В Самаре силовики обследуют школы по сообщениям о заминированиях

В четверг, 22 апреля, в четвертом часу дня, в чрезвычайные службы Самары поступили сообщения о заминированиях городских школ, предположительно, четырех. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в оперативных структурах.

По предварительным данным, тревожные сообщения поступали на электронные почты учебных заведений от неизвестного анонима.

Все службы, которым положено реагировать в таких случаях, выехали на проверку тревожных сообщений.

Точные адреса учебных заведений, которые обследуют силовики, не уточняются. Как выяснил корреспондент Волга Ньюс, одним из обследованных учреждений была школа № 121.

Еще очевидцы сообщили о полицейских автомобилях, приехавших к школе № 12 на ул. Красноармейской, 93 "а".