Александр Ларионов: Собственник объекта должен ликвидировать экологический ущерб

Министр лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области Александр Ларионов прокомментировал послание президента РФ Владимира Путина в части загрязнения природы промпредприятиями.

"Нельзя допустить, чтобы собственник предприятия после прекращения деятельности оставляет ответственность за ликвидацию экологического ущерба государству", - считает министр.

Напомним, в послании Федеральному Собранию 21 апреля президент Владимир Путин сказал, что необходимо установить "финансовую ответственность собственников предприятий за ликвидацию накопленного вреда, за рекультивацию промплощадок"

По словам главы государства, схема должна быть проста: "получил прибыль за счет природы - убери за собой. Здесь нужно действовать жестко. Принцип "загрязнитель платит" должен в полной мере работать и в сфере обращения с отходами, чтобы обеспечить переход к так называемой экономике замкнутого цикла. Для этого нужно уже в текущем году запустить механизм расширенной ответственности производителей и импортеров за утилизацию товаров и упаковки".

Отметим, что по поручению губернатора Самарской области в регионе создается современная система мониторинга, особое внимание уделяется соблюдению жестких экологических требований со стороны промышленных предприятий. "Мы работаем сегодня с промышленными предприятиями над снижением выбросов в атмосферу", - пояснил Дмитрий Азаров.

"Проблемы ликвидации экологического ущерба актуальны для всех регионов России. Они копились десятилетиями, недостаточное внимание к данному вопросу привело к появлению многих "горячих точек" на территориях субъектов РФ. Объекты накопленного вреда, наносимого окружающей среде, негативно влияют на состояние прилегающих к ним земель, подземных и поверхностных вод, атмосферного воздуха.

Именно поэтому ликвидация объектов накопленного вреда стала одним из приоритетных направлений в рамках национального проекта "Экология", реализуемого в России с 2019 года. В рамках федерального проекта "Чистая страна" должны быть ликвидированы 193 объекта, в том числе 163 несанкционированные свалки в границах городов (в Самарской области четыре объекта)", - считает Александр Ларионов.

Он подчеркнул, что решение проблем, связанных с объектами накопленного вреда окружающей среде, требует больших затрат.

"Действующее федеральное законодательство обязывает предприятия восстанавливать окружающую среду во время осуществления и после прекращения хозяйственной деятельности, определяет порядок возмещения и ликвидации нанесенного природе вреда. Вместе с тем зачастую имеет место ситуация, при которой собственник объекта после прекращения деятельности оставляет ответственность за ликвидацию экологического ущерба государству. В связи с этим ужесточение ответственности предприятий за ликвидацию накопленного вреда, в соответствии с инициативой президента РФ, будет направлено на предотвращение образования накопленного вреда и совершенствование регулирования ликвидации накопленного вреда окружающей среде. Безусловно, данная инициатива президента РФ поддержана и принята к исполнению правительством Самарской области", - сообщил министр.