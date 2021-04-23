Самарский академический театр оперы и балета взял "Золотую маску"

Самарский театр оперы и балета впервые получил самую престижную театральную премию – "Золотую маску". Коллектив был номинирован сразу в пяти номинациях. Сейчас в Москве проходит церемония награждения.
Впервые с 2019 года церемония награждения — в очном формате. Впервые — такой успех Самарского театра оперы и балета. Губернию на престижной премии "Золотая маска" представил единственный коллектив, показавший на новой сцене Большого театра "Бахчисарайский фонтан" (12+).
Конкурсному показу балета-поэмы предшествовало подписание соглашения о сотрудничестве между Правительством Самарской области и Большим театром, которое заключили Дмитрий Азаров и Владимир Урин. Глава региона, который уделяет большое внимание развитию самарского "оперного", также лично поддержал коллектив театра в важный день конкурсного показа на главной сцене страны.
И вот, долгожданный момент — одна из пяти номинаций достаётся Самарскому академическому театру оперы и балета. Награду за "Лучшую работу художника по костюмам в музыкальном театре" получила Татьяна Ногинова. Ее талант принес коллективу и всему региону престижную награду — первую в истории крупнейшего театра региона.
Последние комментарии
Актёр должен уважать своё дело. Я думаю он подпортил отношение Самарцев к нему.
А где уважение к актеру? Если зритель по свински делает замечание?
зрители тоже не всегда правы, давайте дружно жить
Да вообще распоясались! Наши господа артисты!!! Они наверно забыли что зависят от нас зрителей!!!!
Поведение актёра ужасное :(!!! Где уважение к зрителю? Где уважение к городу куда приехал?!