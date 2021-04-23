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Театр Культура

Самарский академический театр оперы и балета взял "Золотую маску"

САМАРА. 23 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Самарский театр оперы и балета впервые получил самую престижную театральную премию – "Золотую маску". Коллектив был номинирован сразу в пяти номинациях. Сейчас в Москве проходит церемония награждения.

Фото: Архив «ВН»

Впервые с 2019 года церемония награждения — в очном формате. Впервые — такой успех Самарского театра оперы и балета. Губернию на престижной премии "Золотая маска" представил единственный коллектив, показавший на новой сцене Большого театра "Бахчисарайский фонтан" (12+).

Конкурсному показу балета-поэмы предшествовало подписание соглашения о сотрудничестве между Правительством Самарской области и Большим театром, которое заключили Дмитрий Азаров и Владимир Урин. Глава региона, который уделяет большое внимание развитию самарского "оперного", также лично поддержал коллектив театра в важный день конкурсного показа на главной сцене страны.

И вот, долгожданный момент — одна из пяти номинаций достаётся Самарскому академическому театру оперы и балета. Награду за "Лучшую работу художника по костюмам в музыкальном театре" получила Татьяна Ногинова. Ее талант принес коллективу и всему региону престижную награду — первую в истории крупнейшего театра региона.

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Последние комментарии

Vladimir S 21 марта 2018 11:48 Выходка Михаила Ефремова в Самаре попала на видео

Актёр должен уважать своё дело. Я думаю он подпортил отношение Самарцев к нему.

Ванька Верещагин 21 марта 2018 10:58 Выходка Михаила Ефремова в Самаре попала на видео

А где уважение к актеру? Если зритель по свински делает замечание?

Илья Сердюк 21 марта 2018 10:58 Выходка Михаила Ефремова в Самаре попала на видео

зрители тоже не всегда правы, давайте дружно жить

Алексей Гавришин 12 марта 2018 02:57 Выходка Михаила Ефремова в Самаре попала на видео

Да вообще распоясались! Наши господа артисты!!! Они наверно забыли что зависят от нас зрителей!!!!

Денис Буянов 11 марта 2018 07:59 Выходка Михаила Ефремова в Самаре попала на видео

Поведение актёра ужасное :(!!! Где уважение к зрителю? Где уважение к городу куда приехал?!

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