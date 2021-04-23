Самарский академический театр оперы и балета взял "Золотую маску"

Самарский театр оперы и балета впервые получил самую престижную театральную премию – "Золотую маску". Коллектив был номинирован сразу в пяти номинациях. Сейчас в Москве проходит церемония награждения.

Впервые с 2019 года церемония награждения — в очном формате. Впервые — такой успех Самарского театра оперы и балета. Губернию на престижной премии "Золотая маска" представил единственный коллектив, показавший на новой сцене Большого театра "Бахчисарайский фонтан" (12+).

Конкурсному показу балета-поэмы предшествовало подписание соглашения о сотрудничестве между Правительством Самарской области и Большим театром, которое заключили Дмитрий Азаров и Владимир Урин. Глава региона, который уделяет большое внимание развитию самарского "оперного", также лично поддержал коллектив театра в важный день конкурсного показа на главной сцене страны.

И вот, долгожданный момент — одна из пяти номинаций достаётся Самарскому академическому театру оперы и балета. Награду за "Лучшую работу художника по костюмам в музыкальном театре" получила Татьяна Ногинова. Ее талант принес коллективу и всему региону престижную награду — первую в истории крупнейшего театра региона.