Чистая прибыль банка "Открытие" за 1 квартал 2021 года по РСБУ выросла более чем в 8 раз - до 26 млрд рублей

По итогам 1 квартала 2021 года банк "Открытие" заработал 26 млрд рублей чистой прибыли по российским стандартам бухгалтерского учета, что более чем в 8 раз выше результата за аналогичный период прошлого года (3 млрд рублей).
Ключевые показатели банка за март 2021 года*:
Активы банка в марте увеличились на 3%, или на 81 млрд рублей. Рост обеспечен увеличением кредитного портфеля и портфеля ценных бумаг.
Кредитный портфель банка до вычета резервов за март увеличился на 55 млрд рублей (+3%). Рост объема кредитов юридическим лицам за март 2021 года составил 44 млрд рублей (+3%). Портфель физических лиц увеличился на 11 млрд рублей (+2%).
В марте 2021 года банк выдал 139 млрд рублей кредитов корпоративным клиентам и клиентам сегмента малый и средний бизнес, что на 32% выше, чем за аналогичный период прошлого года. Объем выданных розничных кредитов в марте 2021 года составил 33 млрд рублей, что на 21% выше, чем за аналогичный период прошлого года.
Портфель ценных бумаг банка увеличился за март на 19 млрд рублей (+3%) в основном за счет приобретения облигаций федерального займа.
Средства клиентов в марте выросли на 133 млрд рублей (+7%) преимущественно за счет юридических лиц (рост на 143 млрд рублей, или 17%).
Чистая прибыль банка "Открытие" за март 2021 года составила 9,1 млрд рублей (-1,7 млрд рублей за март 2020 года).
Нормативы достаточности капитала и ликвидности банк "Открытие" соблюдает с существенным запасом: по состоянию на 1 апреля 2021 года Н1.0 составил 13,7% (при пороговом значении 11,5% с учетом надбавок).
Комментарии по динамике ключевых показателей банка за 1 квартал 2021 года:
По итогам 1 квартала 2021 года активы банка "Открытие" выросли на 70 млрд рублей (+3%) до 2,7 трлн рублей.
Кредитный портфель до вычета резервов с начала года увеличился на 155 млрд рублей (+9%) до 1,8 трлн рублей. Доля кредитного портфеля в активах выросла до 60% на 1 апреля 2021 года (56% на 1 января 2021 года).
Кредитный портфель юридических лиц увеличился на 127 млрд рублей до 1,3 трлн рублей (+11%). Объем выданных за 1 квартал 2021 года кредитов корпоративным клиентам и клиентам сегмента малый и средний бизнес составил 317 млрд рублей, что на 29% выше, чем за 1 квартал 2020 года.
Рост розничного кредитного портфеля составил 28 млрд рублей (+6%) до 524 млрд рублей. С начала 2021 года банк выдал более 75 млрд рублей розничных кредитов, что на 3% выше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Средства клиентов по итогам 1 квартала 2021 года увеличились на 54 млрд рублей до 2,0 трлн рублей (+3%) за счет роста средств корпоративных клиентов на 62 млрд до 1 003 млрд рублей (+7%). Средства физических лиц на 1 апреля составили 962 млрд рублей (-1%). По состоянию на 1 апреля 2021 года доля текущих счетов в средствах клиентов составила 47% (39% на 1 января 2021).
Чистая прибыль банка по итогам 1 квартала 2021 года составила 26 млрд рублей (3 млрд рублей за 1 квартал 2020 года).
Операционные доходы банка (до отчислений в резервы) составили 54 млрд рублей, что практически в два раза превышает результат за аналогичный период прошлого года (26 млрд рублей). Ключевым драйвером роста доходов в 1 квартале 2021 года стал чистый процентный доход, который увеличился на 47% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив 20,4 млрд рублей, или 38% от общего операционного дохода банка. Рост чистого процентного дохода обеспечен сокращением процентных расходов банка на 30% по итогам 1 квартала 2021 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Прочие доходы банка по итогам 1 квартала 2021 года составили 26 млрд рублей, включая дивиденды от дочерних компаний и возмещение убытков по мировому соглашению об урегулировании споров в отношении бывших собственников ПАО БИНБАНК и АО "РОСТ БАНК".
Операционные расходы банка за 1 квартал 2021 года составили 16,6 млрд рублей против 17,3 млрд рублей за аналогичный период прошлого года.
Регуляторный капитал банка с начала года увеличился на 14 млрд рублей (+4%) до 350 млрд рублей за счет прибыли.
* Показатели рассчитаны по внутренней методике банка "Открытие" на неконсолидированной основе.
Банк "Открытие" входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. "Открытие" развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. Дочерние компании банка занимают лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: страховые компании "Росгосстрах" и "Росгосстрах Жизнь", "Открытие Брокер", Управляющая компания "Открытие", "НПФ Открытие", АО "Балтийский лизинг", ООО "Открытый лизинг", ООО "Открытие Факторинг", "РГС Банк", АО "Таможенная карта". Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА ("АА (RU)"), Эксперт РА ("ruAA-") и НКР ("АA+.ru"), а также международным агентством Moodyʼs ("Ba2"). Стратегия развития банка предусматривает увеличение скорости, повышение качества обслуживания клиентов, а также реализацию передовых финтех-идей.