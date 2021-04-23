Робот, отыскивающий дефекты теплосетей, прошел тестирование в "боевых условиях"

Телеуправляемый диагностический комплекс, приобретенный филиалом "Самарский" ПАО "Т Плюс" для обследования трубопроводов, успешно прошел тестирование на специализированном стенде на Центральной отопительной котельной. Робот сумел выявить все скрытые дефекты на 20-метровом участке трубы диаметром 1000 мм с точностью до миллиметра.
Напомним, что диагностический комплекс при погружении внутрь выведенной в ремонт тепловой сети определяет толщину стенок трубы методом магнитографии. Также робот дает возможность визуально обследовать тепловую сеть на предмет посторонних предметов и незаконных врезок. Он управляется дистанционно и способен за одно погружение обследовать до 300 метров теплосети.
"Данный метод, конечно, не заменит традиционный способ проверки тепловых сетей повышенным давлением, известным как гидравлические испытания. Главное преимущество робота в возможности досконально обследовать труднодоступные участки теплосети — под дорогами или автомобильными развязками, под трамвайными путями и в местах большого скопления сторонних коммуникаций. Теперь мы сможем оценить надежность этих участков без масштабных земляных работ и приостановки движения транспорта, которые причинили бы неудобства для горожан", — рассказал главный инженер филиала "Самарский" ПАО "Т Плюс" Андрей Евграфов.
На данный момент телеуправляемый диагностический комплекс продемонстрировал свою эффективность и уже в начале мая приступит к работе. Первой трассой, в которую запустят робота, станет участок теплосети по ул. Миронова в Новокуйбышевске.
Последние комментарии
и в доме 212 по Воронежской то же и ближайшую неделю не ожидается
Добрый день. Пос.Мехзавод. 12 квартал дом 3- нет отопления.
Деревья здоровые то зачем губить? 2 дерева плодовых выкорчевали!... неужели их нельзя было сохранить? Или у нас всегда думают другими местами?!!!
Можно пожелать удачи участникам конкурса и хорошего решения для Самары. Юрий Корякин грамотно проставил проблемные точки объекта. которые необходимо предусмотреть проектом.
Это конечно здорово, но толку мало, если время работы останется прежним: только в будни и до 17:00. Работающему человеку попасть в него невозможно...