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Нефтедобыча и нефтепереработка ТЭК

АО "Транснефть - Приволга" за первый квартал обследовало 590 км магистральных трубопроводов

САМАРА. 23 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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АО "Транснефть - Приволга" подвело итоги диагностики магистральных трубопроводов в первом квартале 2021 года. Всего за указанный период обследовано 590 км нефтепроводов.

Фото: предоставлено АО "Транснефть – Приволга"

В частности, диагностика проводилась на магистральных нефтепроводах Куйбышев — Тихорецк, Куйбышев — Лисичанск и Нижневартовск — Курган — Куйбышев. Выполнено 13 пропусков внутритрубных инспекционных приборов на 7 участках трубопроводов.

За отчетный период проведена внутритрубная диагностика 11 подводных переходов трубопроводов через реки и водохранилище.

Исследование проводилось современными внутритрубными инспекционными приборами собственной разработки ПАО "Транснефть". Дефектоскопы позволяют обнаружить внутреннюю и внешнюю потерю металла, трещины, вмятины и расслоения, а также выявлять недостатки в изоляционном покрытии трубы. Диагностика с помощью внутритрубных инспекционных приборов обеспечивает наиболее точные результаты технического состояния линейной части магистральных трубопроводов, позволяет одновременно выявить различные типы дефектов.

Всего на 2021 год запланировано проведение внутритрубной диагностики 48 участков магистральных трубопроводов АО "Транснефть - Приволга" общей протяженностью более 5 тыс. км.

Также за три месяца с начала года проведена частичная диагностика двух резервуаров на линейных производственно-диспетчерских станциях (ЛПДС) "Похвистнево" и "Ефимовка", завершен первый этап полной диагностики девяти резервуаров на ЛПДС "Красноармейская", "Кротовка", нефтеперекачивающих станциях "Муханово", "Зензеватка", "Самара-1" и станции смешения нефти.

Диагностические работы проводятся в целях поддержания бесперебойного функционирования системы трубопроводного транспорта и предупреждения опасного развития дефектов линейной части и резервуаров. По их результатам в случае необходимости принимаются решения о проведении ремонтных мероприятий.

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Последние комментарии

John Nameless 12 декабря 2017 07:41 Транснефть отказала "СамараТранснефть-Терминалу" в подключении к системе магистральных трубопроводов

очень странно

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