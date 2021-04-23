ПСБ стал лидером на рынке военной ипотеки

ПСБ стал лидером российского рынка военной ипотеки по итогам 2020 года, следует из рейтинга "Росвоенипотеки". В текущем году банк усиливает позиции, нарастив портфель военной ипотеки почти до 80 млрд рублей к началу апреля. Ипотечные кредиты от ПСБ получили более 50 тысяч семей военнослужащих.
Для участников накопительно-ипотечной системы действует комплексное предложение с привлекательными ценовыми условиями и удобной процедурой оформления кредитов. Также в рамках военной ипотеки клиенты могут воспользоваться выгодными акциями.
Подать заявку и документы можно дистанционно. Клиентам доступны цифровые сервисы — оценка стоимости квартиры, оформление страховых продуктов. Посещение офиса банка необходимо только на стадии заключения сделки. Решение о выдаче кредита принимается в течение 30 минут.
"Развитие военной ипотеки — одно из ключевых направлений ПСБ как опорного банка ОПК России. Постоянно совершенствуя свою продуктовую линейку, мы заботимся о том, чтобы обеспечить нашим клиентам максимально широкий выбор недвижимости и наиболее комфортные условия для покупки. Именно это позволило нам стать лидером не только по выдачам кредитов военнослужащим с долей рынка 40%, но и занять первое место по размеру портфеля военной ипотеки. А уже к 2023 году мы планируем увеличить портфель еще в 1,5 раза", — отмечает Мигель Маркарянц, старший вице-президент, директор дирекции розничного бизнеса ПСБ.
Последние комментарии
Теперь у людей с ограниченными возможностями есть все условия для того, чтобы беспрепятственно пользоваться услугами банка наравне со всеми остальными клиентами. Вот бы и другие банки и общественные учреждения следовали такому примеру
а где-же все-таки деньги?
Сегодня забегал в Сбер по этому вопросу как раз. Всё в силе. Сниженные ставки уже предлагаются.
Заправок у нас как раз хватает, а вот ещё одно отделение Сбера лишним не будет, тем более которое сможет обслуживать водителей. Это, наверное, что-то наподобие Макдрайва, только с экспресс депозитами и кредитами.
Это мнение ЦБ. Причём ещё до арбитража.