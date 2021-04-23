Банк "Открытие" стал победителем премии в области клиентского опыта СХ WORLD AWARDS

Банк "Открытие" победил в номинации "Командный лидер клиентского сервиса" самой престижной профессиональной премии в области клиентского опыта СХ WORLD AWARDS.
За победу в номинации "Командный лидер клиентского сервиса" боролись 10 номинантов из разных сфер бизнеса — крупные российские банки, промышленные предприятия, компании мобильной связи.
Банк "Открытие" представлял управляющий директор блока клиентского сервиса Павел Митин. Профессиональное жюри высоко оценило работу банка "Открытие" по управлению качеством сервиса в сети, присудив ему победу.
СХ WORLD AWARDS — самая большая (более 200 номинантов), известная и признанная участниками рынка профессиональная премия в индустрии клиентского опыта.
Каждый год премия СХ WORLD AWARDS определяет и награждает самые интересные и успешные проекты, инициативы, стратегии, партнерские отношения, продукты, технологии, программы совершенствования и модернизации, а также помогает мотивировать, поощрять и награждать лучших сотрудников, руководителей и их команды в индустрии Сustomer eХperience (СХ).
Торжественная церемония награждения лауреатов премии состоялась 21 апреля в отеле "Ренессанс Москва Монарх".
Банк "Открытие" входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. "Открытие" развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. Дочерние компании банка занимают лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: страховые компании "Росгосстрах" и "Росгосстрах Жизнь", "Открытие Брокер", Управляющая компания "Открытие", "НПФ Открытие", АО "Балтийский лизинг", ООО "Открытый лизинг", ООО "Открытие Факторинг", "РГС Банк", АО "Таможенная карта". Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА ("АА (RU)"), Эксперт РА ("ruAA-") и НКР ("АA+.ru"), а также международным агентством Moodyʼs ("Ba2"). Стратегия развития банка предусматривает увеличение скорости, повышение качества обслуживания клиентов, а также реализацию передовых финтех-идей.