Россельхозбанк снижает ставку по льготной ипотеке

Россельхозбанк снижает ставку по программе "Ипотека с господдержкой" на 0,25 п. п. до 5,75% годовых.
"В настоящий момент одним из самых востребованных кредитов среди наших заемщиков является льготная ипотека на покупку жилья в новостройках. В первом квартале текущего года каждый четвертый кредит выдан по этой программе. Россельхозбанк всегда стремится предложить клиентам лучшие решения на ипотечном рынке и регулярно обновляет условия программ. Сейчас льготная ипотека стала еще доступнее, уверены, что привлекательные условия программы в значительной степени повлияют на выбор россиян в пользу комфортного, долгожданного жилья", — отметила руководитель Блока развития розничного бизнеса и дистанционного обслуживания АО "Россельхозбанк" Юлия Деменюк.
Оформить льготный ипотечный кредит на покупку новостройки можно на срок до 30 лет, с первоначальным взносом свыше 15% от стоимости будущей квартиры.
Ставка по кредиту составляет 5,75% годовых и сохраняется на весь срок кредита.
Максимальная сумма кредита для жителей г. Москвы и Московской области, г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области составит 12 млн рублей, для жителей других регионов — 6 млн рублей. Подать заявку и оформить кредит можно до 1 июля 2021 года включительно.
Последние комментарии
Теперь у людей с ограниченными возможностями есть все условия для того, чтобы беспрепятственно пользоваться услугами банка наравне со всеми остальными клиентами. Вот бы и другие банки и общественные учреждения следовали такому примеру
а где-же все-таки деньги?
Сегодня забегал в Сбер по этому вопросу как раз. Всё в силе. Сниженные ставки уже предлагаются.
Заправок у нас как раз хватает, а вот ещё одно отделение Сбера лишним не будет, тем более которое сможет обслуживать водителей. Это, наверное, что-то наподобие Макдрайва, только с экспресс депозитами и кредитами.
Это мнение ЦБ. Причём ещё до арбитража.